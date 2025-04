All’IC “Ettore Sacconi” di Tarquinia 165 tra alunni e docenti hanno sostenuto gli esami Cambridge

Tarquinia: Quella del 12 aprile è stata un’intensa giornata dedicata alla lingua inglese presso l’IC “Ettore Sacconi” di Tarquinia, da anni Centro Esami Cambridge, in collaborazione con la sede di Viterbo del British Institute of Rome.

Al termine di sei mesi di preparazione, caratterizzata da attività di rinforzo e consolidamento della conoscenza dell’inglese, sabato scorso si sono svolti gli esami di certificazione linguistica Cambridge, i quali hanno coinvolto ben 165 persone tra alunni e docenti dell’istituto. In linea con l’idea di continuità in verticale che contraddistingue l’IC “Ettore Sacconi”, le classi quinte della scuola primaria e gruppi di studenti delle tre classi della scuola secondaria di primo grado si sono ritrovati presso la sede centrale di via Umberto I, per mettere alla prova le proprie competenze d’inglese e vederle certificate a livello internazionale come stadi iniziali di un percorso che, per la maggior parte di essi, continuerà durante gli anni delle scuole superiori e dell’università. Per l’occasione hanno partecipato anche alcuni docenti, che hanno scelto di ampliare la loro formazione in lingua inglese, con la consapevolezza di poter spendere le competenze acquisite nei propri ambiti d’insegnamento.