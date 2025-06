Attualità All’hub Lazio Artigiana prendono il via i workshop di artigianato artistico 5 giugno 2025

Un calendario ricco di appuntamenti per scoprire da vicino l’arte e la maestria degli artigiani di Lazio Artigiana. Viterbo: Prende il via mercoledì 11 giugno il programma di workshop a cura della rete di imprese “Lazio Faber Experience”, il progetto promosso dalla CNA di Viterbo e Civitavecchia, finanziato dalla Regione Lazio per le reti d’impresa tra attività economiche. Gli incontri si terranno presso l’hub Lazio Artigiana, nel cuore del centro storico di Viterbo, in Via dell’Orologio Vecchio 5-7, sede dell’associazione di rete che riunisce 47 imprese dell’artigianato artistico del territorio. Il primo appuntamento è in programma mercoledì 11 giugno alle ore 18 con il maestro cesellatore Armando Mortet, che aprirà il ciclo di incontri con una dimostrazione intitolata "Fondere la bellezza". Il giorno successivo, giovedì 12 giugno alle ore 15, sarà la volta di Elisa Giovannini, che guiderà i partecipanti nella creazione di un originale profumatore in cera. Sabato 14 giugno, sempre alle 15, Maria Vittoria Bordo proporrà il laboratorio "Accessori d’estate: crea con stile", dedicato alla realizzazione di accessori moda artigianali. La settimana successiva si apre martedì 17 giugno alle ore 15 con il laboratorio di ceramica "Regina e Re per un giorno", a cura di Cinzia Chiulli, mentre giovedì 19 giugno, ancora alle 15, sarà protagonista la ceramica di Vincenzo Dobboloni, in arte Mastro Cencio, con l’incontro "Ora d’Arte Ceramica". Sabato 21 giugno un doppio appuntamento: alle 10:30, Lucia Maria Arena condurrà il workshop di legatoria artistica "Il tuo taccuino medievale", seguito, alle 15, dal laboratorio di upcycling "Shopper sostenibili personalizzate", a cura di Roberta Pietrini. Domenica 22 giugno alle ore 15, si torna alla legatoria artistica con Lucia Maria Arena e il suo nuovo laboratorio "Un’agenda per i tuoi pensieri". Il programma prosegue anche la settimana successiva: martedì 24 giugno alle ore 15, Cinzia Chiulli tornerà con un nuovo workshop ceramico dal titolo "L’amor cortese", mentre giovedì 26 giugno alle ore 16 sarà protagonista il vetro artistico con Maria Grazia Gradassai e il laboratorio "Una stella in vetromulticolore". Tutti i workshop sono prenotabili tramite il sito www.lazioartigiana.it, dove è possibile consultare i contenuti e i prezzi di partecipazione. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare CNA Viterbo e Civitavecchia ai seguenti recapiti: 0761.2291 - 0761.229216

