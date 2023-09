All’Aurelia Antica una giornata dedicata allo sport

Sabato 30 settembre al centro commerciale c'è “Back to sport”: esibizioni e stand informativi con tante società sportive



L’iniziativa è in collaborazione con Uisp Grosseto, Pugilistica grossetana Umberto Cavini e la palestra Beta Flag

Grosseto: Una giornata dedicata allo sport cittadino con dimostrazioni, esibizioni e informazioni sulle attività. Tutto questo e molto di più è “Back to sport”, l’evento promosso da Aurelia Antica Shopping Center con Uisp Grosseto e la collaborazione della società pugilistica grossetana “Umberto Cavini” e della palestra Beta Flag, e il patrocinio del Comune di Grosseto, in programma sabato 30 settembre dalle ore 11 alle ore 18 al centro commerciale. A partire dalla mattina, all’esterno, nell’area di fronte all’ingresso principale, e in galleria le società sportive grossetane si presenteranno con stand informativi, dimostrazioni pratiche, esibizioni e molto altro ancora. Una vetrina per le associazioni locali che avranno modo di farsi conoscere e nel contempo promuovere lo sport, elemento fondamentale per il benessere di ognuno di noi. Alle 17, davanti all’ingresso del centro commerciale, partirà la camminata organizzata da Uisp, una semplice passeggiata di circa 5 chilometri aperta a tutti.





«Sarà una giornata di festa – spiegano dalla direzione di Aurelia Antica Shopping Center –: abbiamo lavorato molto affinché la nostra idea diventasse realtà e per questo vogliamo ringraziare la Uisp, in particolare il presidente Sergio Perugini, che ha sposato la nostra proposta sin da subito, supportandoci nell’organizzazione. Un ringraziamento va anche al Comune di Grosseto e alla società pugilistica grossetana e alla palestra Beta Flag. Questo evento è pensato per la comunità: siamo un’azienda familiare fortemente radicata nel territorio e vogliamo essere vicini ai grossetani. Lo facciamo ogni giorno e stavolta celebriamo lo sport locale, le tante associazioni che operano nel nostro territorio perlopiù fondate sul volontariato. A loro dedichiamo questa giornata che sarà un momento di condivisione e divertimento».

«Come Amministrazione siamo felici di poter accogliere in città una nuova manifestazione incentrata sullo sport - commenta il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna –. “Back to sport” non rappresenta solo l’occasione per avvicinarsi alle diverse discipline praticate all’interno del nostro territorio, ma offre alle società sportive locali l’opportunità di farsi conoscere da nuovi potenziali associati». «La nostra Amministrazione - dichiara l'assessore allo Sport Fabrizio Rossi- crede fermamente nell’attività sportiva come servizio pubblico, con ricadute positive sia per la comunità cittadina che per tutti i settori produttivi, come quello turistico ed economico».

All’Aurelia Antica, oltre alla Pugilistica grossetana Umberto Cavini, alla palestra Beta Flag e alla Uisp, saranno presenti la Polisportiva Barbanella1, la Ginnastica Grifone, Progetto Danza, Dance System, Alma Virtus, la Palestra Europa, Gea Basket e Bask-in, e Uisp neve.

«Questa manifestazione, organizzata insieme all'Aurelia Antica Shopping Center – spiega Sergio Perugini, presidente Uisp Grosseto – è pensata per stimolare le persone a riprendere l’attività fisica dopo il periodo estivo. Come Uisp e insieme alle nostre associazioni affiliate – aggiunge Perugini - abbiamo in programma esibizioni e dimostrazioni di diverse discipline: dalla ginnastica alla danza fino al tiro con l’arco. All’interno del centro commerciale, invece, con video e dispense sentiremo parlare di basket, baskin, pugilato e anche delle attività invernali organizzate dalla nostra area neve dell’asd Lo Scoiattolo».