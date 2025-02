All’Aurelia Antica torna la Fiera del disco

Da venerdì 7 a domenica 9 febbraio venti espositori per tutti gli appassionati di collezionismo

Grosseto: Un altro weekend all’insegna del collezionismo ad Aurelia Antica Shopping Center. Da venerdì 7 a domenica 9 febbraio torna in galleria l’appuntamento organizzato dall’associazione “Fumetti e dintorni": la “Fiera del disco” è oramai una tradizione per il centro commerciale capace di richiamare appassionati e collezionisti da tutta la Maremma. La tre giorni vede l’arrivo di 20 espositori che proporranno fumetti, dischi, figurine, gadget, pezzi rari e le ultime uscite, insomma un vero paradiso per gli appassionati ma anche per tutti coloro che vorranno fare un viaggio nei ricordi o curiosare tra tutti gli oggetti esposti.

E non solo. Durante il weekend, gli esperti del settore saranno a disposizione per valutare vecchi dischi o fumetti: chiunque potrebbe scoprire di avere tra le mani pezzi unici da vendere, scambiare o custodire con ancora più cura.

Per informazioni: www.fumettiedintorni.it oppure 338 7390387.