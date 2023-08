All’Atlante Grosseto arriva l’italo marocchino El Johari

Grosseto: Altro colpo dell’Atlante Grosseto in vista del prossimo campionato nazionale di calcio a 5 di serie “A2”, dopo aver tesserato alcuni giorni un giocatore importante come Leandrinho, la società grossetana in sintonia con il mister Alessandro Izzo sta lavorando alacremente riuscendo ad ingaggiare un giocatore come El Johari e dopo questo acquisto la squadra inizia a prendere forma con la riconferma di molti italiani della scorsa stagione e in attesa altri colpi compreso un altro straniero oppure la riconferma di un giocatore dello scorso anno.



Questo il suo curriculum: El Johari è arrivato giovanissimo in Italia accasandosi all’Alta Marca Vicentina giocando in C1-Under 21 e Juniores restando per quattro anni in quella società, poi a 19 anni si trasferisce al Carrè Chiuppano in serie “B” vincendo il campionato, poi Vicenza sempre in “B”, poi l’anno dopo ritorno all’Altamarca in “B” arrivando secondi, poi c’è stato lo stop per il covid e il secondo anno vince il campionato in “B” realizzando la bellezza di 25 gol. Dopo questa stagione arriva anche la chiamata nella Nazionale del Marocco, poi serie “A2” sempre con l’Altamarca e capocannoniere della squadra con 16 reti, poi una stagione alla Sala Consilina e poi a dicembre al Città di Mestre disputando i play-off per la serie “A1”

La prossima sua squadra dunque sarà l’Atlante Grosseto dove telefonicamente ha detto che spera davvero con tutto il cuore di vincere con questa maglia, dove ritrova anche un suo compagno di squadra della scorsa stagione Leandrinho a Mestre.

Dopo quest’ultimo acquisto, raggiunto telefonicamente l’allenatore Alessandro Izzo esprime la propria soddisfazione per essere riusciti a portare a Grosseto un altro giocatore importante come El Johari. «Sono molto soddisfatto – dice Izzo – e innanzitutto devo ringraziare la società per avermi accontentato, Rafik è un profilo che abbiamo trattato per diverso tempo, e sinceramente lo reputo un tassello fondamentale, non era facile portarlo a Grosseto perché aveva offerte anche da categorie superiori, abile nelle due fasi, con esperienza nella categoria e formato italiano. È proprio il giocatore che serviva a noi, il ragazzo è molto motivato e ci teniamo tutti a far bene, inoltre ritrova Leandrinho, suo compagno di squadra al Città di Mestre nella passata stagione e anche questo non è cosa di poco conto. Cosa manca adesso? Ora vediamo – conclude Izzo – se sarà possibile aggiungere un ulteriore tassello, chiaramente non possiamo più prendere profili di questo tipo per motivi di budget, ma siamo alla finestra. Ci manca da formalizzare Baluardi e confermare uno straniero e vedremo cosa ci riuscirà».