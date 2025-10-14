All'Argentario 50 e più importanti imbarcazioni a vela per la Coppa Italia

Argentario: grande spettacolo dal 17 al 19 ottobre nel mare dell'Argentario con 50 e più importanti imbarcazioni a vela e loro equipaggi che disputeranno la Coppa UVAI quaranta organizzata dal Circolo Canottieri Aniene con la collaborazione dello Yacht Club Santo Stefano, il Comune di Monte Argentario, MAG e Miramis. Tessitore dei rapporti del CCAniene con l'UVAI, l'Argentario MAG e Miramis è il commodoro Alessandro Maria Rinaldi illustre yachtsman storico villeggiante del Promontorio di recente ritorno dalle regate 6 metri Stazza Internazionale con la sua Jill in America.

Il programma prevede giovedì 16 ottobre 10.00/16.00 apertura Uﬃcio Regata perfezionamento Iscrizioni, 10.00/18.00 controlli di stazza, 19.00 welcome party presso il Boutique Hotel Torre di Cala Piccola - Porto Santo Stefano, venerdì 17 ottobre ore 09.00 briefing con i concorrenti presso i pontili dello YCSS, 12.00 segnale di Avviso Gruppi 1 & 2, sabato 18 ottobre 09.00 - briefing con i concorrenti ai pontili dello YCSS, TBA Segnale di Avviso Gruppi 1 & 2, 20.00 cena per gli equipaggi, domenica 19 ottobre 09.00 briefing con i concorrenti ai pontili dello YCSS, TBA Segnale di Avviso Gruppi 1 & 2, 14.30 ultimo Segnale di Avviso tranne se conseguenza di un richiamo generale, 18.00 premiazione presso la sede sociale dello YCSS a seguire cocktail. Artemare Club dalla propria sede come noto a Porto Santo Stefano seguirà gli eventi della Coppa Italia per informare i media.



