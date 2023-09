Attualità All’ "Arcipelagata storica" tante barche per la ricerca contro il cancro 12 settembre 2023

Monte Argentario: Sabato scorso, dopo 46 anni, tante imbarcazioni yachting e di nautica sociale partite da Porto Santo Stefano e da Porto Ercole, salutate marinarescamente dal super yacht Johanna, hanno navigato insieme per l’ “Arcipelagata storica”, raggiungendo il punto di affondamento della Costa Concordia all’Isola del Giglio, li ricordando i defunti della tragedia di più di 11 anni fa per poi fare ritorno al Promontorio negli approdi di partenza.

La partecipazione a questa importante Festa del Mare era aperta a tutti con un minimo contributo per la raccolta fondi della ormai nota associazione con nobili fini “Ghiga per la Ricerca” presieduta da Giampiero Scotto, grande uomo di mare che sostiene continuamente la lotta contro il cancro dell’AIRC e che aveva organizzato la precedente Arcipelagata nel 1976 con grande successo. L'importante evento marinaresco si e' concluso in serata con la cerimonia di ringraziamento aperto alle autorità, agli equipaggi e amici. Artemare Club ha seguito l’Arcipelagata documentandola per i media nazionali e locali, altri sponsor tecnici sono stati la Proloco di Porto Santo Stefano, l’Associazione Marittimi Argentario, Solari antincendio e sicurezza navale, l’antico forno La Schiaccia, la lavanderia industriale Picchianti Srl, sostenitori il Porto Turistico Domiziano, Boma, Yacht Club Santo Stefano, Cantiere Navale dell’Argentario, G Marini, Agemar Metrano srl, MareGiglio, Associazione Amici del Guzzo Onlus, Nautica Services Santa liberata, Cidonio, Diportisti Porto Ercole, Roberto Pescheria, Agenzia Palombo snc, Associazione Diportisti Orbetello, Circolo Velico e Canottieri Porto Santo Stefano, Power Boat Service e Zeurino Yacht Wear. Seguici





