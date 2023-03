Cultura & spettacolo All'Aperitivo parla Inglese, Science And The Citizen 19 marzo 2023

Redazione Grosseto: Andrea Sforzi, Direttore del Museo di Storia Naturale della Maremma, è da poche settimane Presidente della associazione nazionale Citizen Science Italia. Ci parlerà di cosa è la citizen science, come mai sta avendo sempre più successo e di quali sono gli obiettivi futuri della neonata associazione. L'Aperitivo parla Inglese, per scambiare qualche parola, anche in inglese. Aperti a tutti senza prenotazione e senza sovrapprezzo per la partecipazione. tel. 320 9616302

