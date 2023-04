All’Anconella volontari Enel e Legambiente puliscono il parco

L’iniziativa rientra nel Programma di Volontariato Enel che nel 2023 coinvolgerà più di 1.000 colleghi, in collaborazione con associazioni del Terzo Settore e con Enel Cuore Onlus



Firenze: Una consistente quantità di mozziconi e piccoli rifiuti recuperati grazie all'originale iniziativa di volontariato aziendale Enel che si è svolta nei giorni scorsi a Firenze, presso il Parco dell’Anconella, in collaborazione con Legambiente: è questa la sintesi dell’attività denominata Park Litter, nell’ambito del più ampio programma di volontariato Enel che nel 2023 coinvolgerà più di 1.000 dipendenti in sinergia con organizzazioni del Terzo Settore. L’attività, infatti, prevede collaborazioni consolidate ma anche progetti insieme a nuove realtà che fanno parte dell’ecosistema di Enel Cuore, la Onlus del Gruppo.

Oltre 40 dipendenti Enel, delle sedi aziendali di Firenze e della Toscana, si sono dati appuntamento all’ingresso del Parco dell’Anconella in via Villamagna e, armati di guanti, rastrelli e sacchetti per la raccolta differenziata, hanno contribuito a tenere pulita un'ampia zona dei giardini, con particolare riferimento ai rifiuti di piccola taglia e ai mozziconi di sigaretta che hanno tempi di degradazione molto lunghi.





In linea con gli obiettivi (SDG, Sustainable Development Goal) 11, 14 e 15 dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, per garantire città e comunità sostenibili e salvaguardia urbana e ambientale, Enel ha avviato insieme a Legambiente questo progetto di pulizia di parchi cittadini e spiagge (Park Litter e Beach Litter), per monitorare lo stato di salute di litorali, spiagge, bacini lacustri, argini dei fiumi, parchi e aree verdi urbane, censendo la quantità e la tipologia di rifiuti. Questo programma, redatto secondo linee Guida della Commissione Ambiente dell'Unione Europea, prevede la rimozione dei rifiuti presenti in una determinata area e la loro catalogazione e registrazione attraverso una modalità standard adottata anche in altri Paesi Europei. I dati finali ottenuti attraverso la raccolta rifiuti potranno essere confrontati con quelli di diverse città europee.





Più in generale, questa è una delle iniziative del nuovo Programma di volontariato Enel che nel 2023 vede l’azienda collaborare con quattro organizzazioni non profit italiane (Legambiente, Fondazione l’Albero della Vita Onlus, Fondazione Archè e Associazione Quartieri Tranquilli), cui si aggiungeranno nella seconda parte dell’anno altre realtà che operano nel volontariato. Il piano 2023 prevede un totale di 7.600 ore di lavoro al servizio del bene comune in diversi ambiti di intervento: povertà, inclusione sociale ed education, tutela dell’ambiente e della salute, promozione dello sport e della cultura come strumenti di inclusione.

Una novità dell’edizione 2023 è la sinergia con Enel Cuore Onlus: un ponte per favorire l’incontro tra le persone Enel e le organizzazioni del Terzo Settore che in ogni parte d’Italia si fanno carico dei problemi delle persone in difficoltà per aiutarle a ritrovare autonomia sociale ed economica, ad affrontare la malattia, a rimuovere gli ostacoli alle disabilità, a contrastare l'abbandono scolastico e la dispersione educativa.