Alimentazione e crescita: se ne parla in un incontro a Magliano

Magliano in Toscana: “Alimentazione in età prescolare, scolare è nell’adolescenza” è il tema al centro dell’incontro in programma venerdì 31 maggio e promosso dall’amministrazione comunale in collaborazione con il Comitato genitori di Magliano in Toscana.

L’appuntamento, aperto a tutti e gratuito, è in programma alle 17 alla palestra comunale di via Madonna 4. Sarà un’occasione per approfondire e confrontarsi con esperti dell’importanza di una corretta alimentazione, abbinata a un sano stile di vita, durante le varie fasi della crescita di bambini e ragazzi. Nutrirsi in modo appropriato, infatti, è fondamentale per stare bene e prevenire anche una serie di problematiche che possono insorgere nell’età adulta.

A confrontarsi con gli interessati saranno Federica Ceciarini, pediatra di libera scelta, attiva nell’ambulatorio di Magliano in Toscana e Albinia, e Salvatore Valenti, professore di Chimica. L’incontro rientra nel programma di eventi informativi sui temi della salute organizzati dall’amministrazione comunale.