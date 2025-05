Alimentazione, dalla freschezza alla stagionalità

I 5 consigli presentati durante la Biennale del Mare di Livorno

Livorno: Consumare pesce di stagione, rivolgersi ai produttori locali, controllare che il prodotto sia fresco. Sono alcuni dei consigli di Fedagripesca Toscana per un consumo di pesce sostenibile, consapevole e salutare.

Il “vademecum” è stato illustrato da Andrea Bartoli, referente pesca per Fedagripesca Confcooperative Toscana, durante la Biennale del Mare di Livorno nell'incontro "Il mare a tavola: Le politiche del cibo a Livorno. Sostenibilità, stagionalità e sicurezza alimentare nei nostri piatti" organizzato del Consiglio del Cibo di Livorno (di cui Fedagripesca Toscana fa parte dalla sua istituzione), organo statutario del Comune di Livorno nato con l'obiettivo di supportare e proporre all'amministrazione comunale politiche, progetti e idee per lo sviluppo del sistema del cibo locale e l'accesso a un'alimentazione sostenibile da parte dei cittadini di Livorno.

Questi i 5 consigli di Fedagripesca Toscana:

Preferire pesce locale, per avere prodotti più freschi e sostenere l'economia territoriale e per abbattere le emissioni di carbonio nell'atmosfera

Prestare attenzione alla stagionalità dei prodotti ittici (come per quelli agricoli): ogni specie ha la sua stagione, in questo periodo per esempio è maggiore la produzione di mazzancolle, pesce azzurro, pesce spada, pesce da zuppa.

Leggere le etichette e controllare la tracciabilità: la catena commerciale del pesce è lunga e questo si riflette poi sul prezzo finale al consumatore. Per questo è meglio rivolgersi direttamente alle cooperative di pesca o ai pescatori.

Accertarsi che il pesce acquistato sia fresco, quindi che abbia l'occhio vitreo e non opaco, che non sia molle, che le branchie siano di color rosso acceso e non spento, che non abbia un cattivo odore

Provare tipologie di pesce meno “di moda” ma tipiche dei nostri mari, come scorfano sardine e pesci da zuppa.

“Un consumo consapevole dei prodotti ittici permette ai consumatori di avere prodotti di qualità a prezzi contenuti ma porta benefici anche ai produttori e all'economia locale e all'ambiente” afferma Bartoli.