Alimentazione, Coldiretti Grosseto: 500 agricoltori in marcia a Parma per sicurezza alimentare

Le rassicurazione dell'Efsa alla richieste di Coldiretti: si agli studi medici clinici e preclinici prima di osare via libera a cibi a base cellulare le cui conseguenze per la nostra salute sono ancora sconosciuti. Anche i comuni di Grosseto e Roccastrada al fianco delle imprese.

Grosseto: “Il cibo dalle campagne, non dai laboratori”: è uno dei centinaia di slogan che gli agricoltori di Coldiretti hanno portato fin sotto la sede dell'agenzia per la sicurezza europea a Parma per chiedere che siano eseguiti studi medici clinici e preclinici, prima di dare il via libera ai cibi cellulari e di fermentazione di precisione, per tutti i prodotti compresi quelli già presentati prima del 1 febbraio 2025. Coldiretti è scesa di nuovo in piazza a difesa del reddito degli agricoltori e della salute dei cittadini.

La marea gialla formata da venti mila agricoltori, cinquecento partiti dalla maremma, ha sfilato per per le vie del centro con il tricolore e la bandiera europea, per raggiungere il quartier generale dell'Efsa che si occupa di valutare la sicurezza dei prodotti a base cellulare e rilasciare il parere su cui poi la commissione europea rilascia le autorizzazioni al commercio. A loro fianco anche tante amministrazioni: per la maremma erano presenti con la fascia tricolore il comune di Grosseto ed il comune di Roccastrada.

"Non siamo venuti a Parma per protestare contro l'Europa o contro l'Efsa, il cui ruolo noi crediamo debba essere rafforzato, ma per accendere la luce sui cibi a base cellulare ed il tentativo da parte delle multinazionali di staccare la spina della terra dal cibo. I cibi artificiali sono farmaci e come tali devono essere trattati. – spiega Coldiretti Grosseto – La nostra sicurezza alimentare è in pericolo. Siamo gli unici a sentire il bisogno di accendere la luce su quello che sta accadendo nel silenzio quasi assordante: sfilare dalle mani dei contadini la produzione del cibo che è il presente ed il futuro delle nostre aziende, dei territori e delle nostre comunità”. L'onda gialla che ha invaso Parma alla fine di una lunga mattinata ha incassato le rassicurazioni dell'Efsa che in una nota ufficiale, ha condiviso le preoccupazioni di Coldiretti assicurando che saranno effettuate analisi approfondite e utilizzato ogni livello di studio reso necessario (compresi test pre-clinici e clinici) per ciascun prodotto notificato. Positiva anche la volontà dell'Efsa di operare con totale trasparenza, garantendo l'accessibilità pubblica delle informazioni relative ai prodotti notificati, agli studi richiesti e al processo di valutazione scientifica. Questo aspetto è cruciale per garantire la fiducia dei cittadini e degli operatori del settore agroalimentare. “ Vogliamo evitare di scoprire tra 20 anni che i cibi artificiali e industriali che oggi troviamo in commercio sono nocivi o peggio ancora cancerogeni. – spiega Simone Parrucci, delegato giovani Coldiretti Grosseto a capo di una nutrita delegazione di coetanei - È troppo chiedere di approfondire e fare studi per capire quali conseguenze hanno nel medio lungo termine sulla nostra salute? Noi crediamo sia un atto dovuto”. Per Marianna Dori, responsabile Donne Coldiretti Grosseto "il cibo coltivato in laboratorio è una sostanza farmaceutica e come tale va trattato al momento di concedere le autorizzazioni. Perché un agricoltore oggi è in piazza a protestare? E' in atto un golpe contro il cibo naturale coltivato dagli agricoltori che lavorano la terra! Vogliono sostituirlo con pesce, latte e carne in provetta! Noi non lo permetteremo".

Non solo cibi artificiali e super trasformati, con la manifestazione di Parma Coldiretti ha incalzato la commissione europea rilanciando le sue proposte per rimettere al centro della sicurezza alimentare comunitaria gli agricoltori. Innanzitutto servono risorse adeguate per sostenere il settore agricolo europeo, da destinare solo ai veri agricoltori, quelli che assicurano la sovranità alimentare al Continente. Investire in agricoltura infatti rappresenta uno strumento concreto di difesa e sicurezza strategica comune per l'Unione europea – ricorda Coldiretti Grosseto. Le imprese agricole sono da tutelare con meno burocrazia e più semplificazione, partendo dalla riduzione dell'incomprensibile carico di impegni associati agli eco-schemi. Per garantire la sicurezza alimentare e la trasparenza per tutti i cittadini dell'Unione non è più rinviabile – sostiene Coldiretti Grosseto - l'origine obbligatoria del paese d'origine in etichetta per tutti i cibi commercializzati in Europa, partendo dall'abolizione della regola dell'ultima trasformazione sostanziale del codice doganale, che consente, ad esempio, al concentrato pomodoro cinese con una sola aggiunta di acqua di diventare passata made in Italy da vendere all'estero. Proprio per questo la Coldiretti, anche durante la manifestazione, sta raccogliendo le firme per arrivare a 1 milione di cittadini che chiedono di garantire il loro diritto alla trasparenza sull'origine dei cibi che arrivano sulle nostre tavole.

La trasparenza sugli scaffali Ue non potrà però essere realizzata appieno senza garantire reciprocità negli accordi internazionali, dove i prodotti alimentari dei Paesi Extra Ue devono assicurare le stesse garanzie di quelli europei in termini di utilizzo di agrofarmaci, rispetto dell'ambiente e dei diritti dei lavoratori. In tale ottica sono necessari anche più controlli alle frontiere contro le importazioni sleali rispetto a una situazione che vede molti scali europei come autentici “colabrodo” che fanno passare di tutto.