Alice Sorbo, stellina del Circolo Pattinatori Grosseto, parteciperà al 2° torneo "Città di Bassano"

Grosseto: Alice Sorbo, stellina del Circolo Pattinatori Grosseto under 11, è stata invitata a partecipare al 2° torneo "Città di Bassano" a Bassano del Grappa, in programma da venerdì 29 a sabato 30 dicembre. La giocatrice biancorossa, a segno 21 volte con la formazione allenata da Fabio Bellan, indosserà la maglia del Novara Hockey 1924 per disputare la prima competizione femminile della sua carriera, in un torneo riservato alle Under 13. Per Alice, che ha accolto con grande soddisfazione questa convocazione, è sicuramente una bella opportunità di crescita, anche per dimostrare di essere una delle atlete giovani più talentuose della sua categoria, ad appena dieci anni.







La lista delle formazioni presenti. Girone A: Hockey Roller Bassano, Hockey Novara, Sandrigo, Club Patì Riudebitlles (Spa); girone B: Hockey Roller Bassano, Correggio, Voiron (Fra), Seregno.

Alice Sorbo, che s’è appassionata all’hockey pista grazie ai fratelli Alessandro, adesso diciannovenne che ha indossato per diversi anni la gloriosa casacca biancorossa e Gabriele (punto di forza dell’Under 13 di Stefano Paghi), tornerà a indossare la maglia del Grosseto il 3-4 gennaio in occasione del torneo under 11 a Scandiano.