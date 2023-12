Venerdì 15 dicembre, alle 17, a palazzo Bruschi Falgari, lo scrittore, giornalista e maestro di scuola elementare presenta “Lettera a una professoressa del nuovo millennio” ricordando la figura di don Lorenzo Milani, nel centenario della nascita



Tarquinia: Alex Corlazzoli ospite di PAGINEaCOLORI. Lo scrittore, giornalista e maestro di scuola elementare sarà venerdì 15 dicembre, alle 17, al salone degli Specchi di palazzo di Bruschi Fulgari per un incontro dedicato alla figura di don Lorenzo Milani.

Per il centenario della nascita di don Milani, che cade quest’anno, Corlazzoli e un gruppo di studenti hanno deciso di prendere spunto dalla famosa “Lettera a una professoressa”, il testo scritto nel 1967 dall’insegnante insieme ai suoi alunni della scuola di Barbiana, per proporre una nuova e originale “Lettera a una professoressa del nuovo millennio” (BUR Rizzoli, 2023) dedicata alla scuola e al mondo di oggi. L’incontro, l’ultimo appuntamento del festival della letteratura e delle arti visive per bambini e ragazzi prima della pausa invernale, vuole essere un momento di riflessione per comprendere quanti e quali passi sono stati compiuti sulla strada tracciata dal maestro di Barbiana e un invito a tutti coloro che vivono e abitano la scuola ogni giorno, per renderla un luogo di incontro, scoperta e scambio capace di far crescere nuovi cittadini consapevoli della comunità e del mondo. Il festival PAGINEaCOLORI è organizzato con il sostegno del Comune di Tarquinia (assessorato alla cultura e biblioteca comunale “Vincenzo Cardarelli”) e dell’UniCoop Tirreno – Sezione Soci Etruria ed è in collaborazione con l’associazione di promozione sociale Dandelion, l’IISS “Vincenzo Cardarelli” di Tarquinia, il Centro di aggregazione giovanile di Tarquinia e la Società Tarquiniense d’Arte e Storia.

