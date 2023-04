Alessio Santini e Susanna Mazzetti, un grande trionfo sulle strade di casa

Follonica: Un Alessio Santini semplicemente perfetto, domina da par suo il 47° Rally Trofeo Maremma. Un verdetto annunciato che ha permesso alla coppia follonichese di brindare e di fare un gran bel bagno di champagne sul palco di arrivo in piazza XXV Aprile. Una vittoria che inseguivano da anni e che questa volta è giunta, e meritata.



Con a fianco Susanna Mazzetti, ha concesso il bis nella gara di casa, a distanza di otto anni dal suo primo centro, nel 2015, con la Ford Fiesta R5. Un successo maturato sin dalle prime battute, alla loro seconda esperienza con la Ford Fiesta Wrc “Plus” targata GMA.

Alessio Santini, grande favorito della vigilia, non ha deluso le aspettative, imponendosi con forza e determinazione ad avversari quanto mai quotati i quali però non hanno avuto scampo di fronte alla giornata di grazia del driver maremmano al via con una vettura quanto mai perfetta con la quale era semplicemente impossibile non centrare la vittoria, che Santini e Mazzetti inseguivano da anni e questa volta il trionfo è arrivato puntuale e con merito, per la felicità di papà patron Paolo Santini, mamma Paola ed il resto della famiglia.

Il driver follonichese aveva preparato ad hoc la gara di casa che tornava nuovamente ad un tracciato che ha fatto la storia del “Maremma” con il ritorno al “passato” con prove impegnative e molto guidate. Aggiungiamo a tutto questo il fatto di disporre di una vettura molto valida per Santini è stato facile unificare il tutto in una gara a cui puntava e che voleva vince e nell'intento ci è riuscito.

Alessio Santini ha rotto da subito gli indugi volando nella doppia speciale di apertura di “Gavorrano” ottenendo un vantaggio cospicuo su Leopoldo Maestrini e abbondante sul resto della compagnia.

La gara poi è proseguita con il classico vento in poppa, per l'equipaggio della CLZ Motorsport che ha saputo rimanere al comando senza vacillare e per andare a salutare la bandiera a scacchi firmando la loro seconda vittoria nel Trofeo Maremma dopo quello conseguito nel 2015, con la Ford Fiesta R5.

Alessio Santini non può essere che felice per questo successo, contento ed entusiasta per come sono andate le cose e sottolinea «speravamo nel successo, è andato tutto bene a parte la tensione finale. Obiettivo, era la vittoria visto che avevo a disposizione una vettura vincente ma imporsi di fronte ad un cast di avversari qualificati non era affatto facile. E' vero - sottolinea ancora Alessio Santini - che godevo dei favori del pronostico ma nei rally non siamo mai tranquilli. Visti i test nello shakedwn ci siamo convinti che potevamo raggiungere il nostro obiettivo e andare avanti bene.

Ero sereno, per i primi verdetti su “Gavorrano”- dice ancora - nonostante l'errore di aver montano delle gomme non giuste, poi l'intervento della Gma Racing, cambiando le gomme rigide, abbiamo ripreso il “passo” nella direzione giusta ed i risultati sono arrivati positivi. Dopo aver fatto dei controlli sul primo passaggio della Marsiliana abbiamo ripreso il giusto ritmo che ci a permesso di andare avanti verso il traguardo. Un momento di panico quando un interruttore sul volante mi ha distratto ma è andata di lusso.

Poi l'arrivo della pioggia nel finale ci ha rallentato, in quel momento ho pensato che avevamo la possibilità di trionfare, con la mia fedele navigatrice, Susanna Mazzetti, soprattutto vincere sulle strade di casa, strade che hanno fatto la storia del Trofeo Maremma, e trionfo è stato».

D. Che dici della gara nel complesso? «Abbiamo realizzato una grande prestazione del resto con la macchina che avevamo non potevamo fallire. Ci siamo divertiti, una grande soddisfazione correre al volante di una vettura così al top che corre nel campionato mondiale rally wrc e poi trionfare davanti alla famiglia è stato bellissimo festeggiare insieme a Susanna Mazzetti, davanti a papà Paolo, a mio fratello Diego e poi dire grazie alla Maremma Corse 2.0 che è riuscita a organizzare una grande gara, valida sotto ogni punto di vista».

Per il futuro? Non comment da parte del driver maremmano al quale facciamo nuovamente i complimenti. Bravo Alessio Santini.