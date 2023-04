Alessio Santini conquista il 47° Rally Trofeo Maremma

Santini, con a fianco Susanna Mazzetti, al volante della Ford Fiesta WRC plus, è tornato ad imporsi sulle strade di casa bissando il successo ottenuto nel 2015 al volante della Ford Fiesta R5. Gara dominata dall’inizio alla fine



Follonica: Alessio Santini incontenibile conquista il 47° Rally Trofeo Maremma, secondo appuntamento della Coppa di Zona CRZ 6. Con a fianco la fida Susanna Mazzetti, il driver follonichese ha dominato da par suo la gara tirrenica trionfando al volante della Ford Fiesta Wrc Plus della GMA.

Un successo che papà patron Santini e mamma Paola, unitamente al resto della famiglia, speravano che arrivasse e così è stato.

Una grande prestazione, quella fornita da Alessio Santini e da Susanna Mazzetti, grazie ad una vettura molto competitiva, una delle protagoniste del campionato mondiale Rally Wrc.

Santini è volato sin dal via imponendosi nelle due speciali di “Gavorrano”, protagonista di una gara che ha letteralmente dominato, infliggendo agli avversari pesanti distacchi che con il passare delle prove non sono mai riusciti a ridurre dal leader praticamente padrone da sempre del rally.

Grinta e determinazione, la Maremma ai suoi piedi. Dopo aver inseguito per anni il successo nella gara di casa.

Grazie ad una prestazione a dir poco superlativa, navigato da Susanna Mazzetti, trionfa nel 47° Trofeo Maremma, firmando il suo primo successo nella stagionale (il terzo in carriera) imponendosi al volante della Ford Fiesta WRC Plus della GMA.

Il pilota maremmano ha dominato in una edizione particolarmente impegnativa del “Maremma”, ricca di colpi di scena sin dalle prime battute.

Alessio Santini parte molto forte e già dopo la doppia prova di “Gavorrano” incamera un cospicuo vantaggio su Leopoldo Maestrini, tra i più attesi, a 10”6 dal leader.

Alla ripresa delle ostilità, Santini e Razzini fanno segnare il miglior tempo con un vantaggio di 8” su Roberto Vescovi (Skoda Fabia) e con Gianluca Tosi (Skoda Fabia Evo) appena più attardato, mentre più consistente il ritardo di Tucci (Skoda Fabia Evo) a 10”7, e Leopoldo Maestrini (Citroen C3) a 11”8. Sulla prova di Marsiliana, al primo passaggio Santini e Razzini, fanno segnare lo stesso tempo, con qualche decimo di ritardo Ricaldone (Skoda Fabia Evo) e Tosi (Skoda Fabia Evo), mentre Maestrini accusa un ritardo di 1”11.

Nuovo affondo di Santini sulla speciale di Tatti dove fa segnare il miglior tempo con 6”7 di vantaggio su Razzini, quindi Tosi attardato di 8”, Maestrini a 9” e Ricaldone a 9”9.

Santini si conferma con la Ford Fiesta Wrc Plus a dettare legge e comandare le ostilità. Ricaldone si avvicina ma non più di tanto, Razzini a 2”3, Maestrini

a 3”1, mentre Tosi (si gira) e perde 19” dal draiver maremmano, che rimane saldamente al vertice.

Il Trofeo Maremma si avvia alla sua conclusione, con ancora due prove da disputare, Tatti (km. 12,33) e Marsiliana (km. 6,74), con Alessio Santini e Susanna Mazzetti in vetta con un vantaggio di 26”8 su Marcello Razzini, con Maestrini a 36”3, Ricaldone (Skoda Fabia Evo) a 40” e Roberto Tucci ( Skoda Fabia Evo) a 48”.

Finale sotto la pioggia, con Razzini che prova ad attaccare la posizione del leader, vincendo la prova, con Alessio Santini che rallentato dalla pioggia alza il piede accusando un ritardo di 6”4.

Finale al cardiopalma con Riccardo Gatti che vince la prova ma Santini non molla chiude in testa alla gara andando a vincere con merito la sua gara, il suo rally, il Trofeo Maremma, il gioiello di papà patron Paolo Santini.

Alle spalle di Santini sul secondo gradino del podio è arrivato Ricaldone a 42”7, terzo Roberto Tucci a 53”6.

Finale amaro per Leopoldo Maestrini che abbandona la compagnia nonostante l'ottima ma anche sfortunata prestazione.

Grande favorito della vigilia, con una grande macchina non ha deluso le aspettative trionfando a mani basse.





(foto Santini-Mazzetti AmicoRally; la cerimonia di arrivo foto IMAGO)