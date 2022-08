Alessio Santini al via del 40° Rally di Casciana Terme

Debutterà al volante della Ford Fiesta WRC "Plus". Santini, vincitore della scorsa edizione della gara pisana, avrà al suo fianco Susanna Mazzetti. «Si realizza un sogno» ha detto il pilota follonichese che debutterà con una vettura protagonista del campionato mondiale di rally. La gara si svolgerà nei giorni 3 e 4 settembre.

Follonica: Alessio Santini, sarà al via del 40° Rally di Casciana Terme, in programma nei giorni 3 e 4 settembre, gara valida quale penultimo atto della Coppa Rally di zona. Il driver follonichese, già vincitore lo scorso anno con la Volkawagen Polo, debutterà al volante della Ford Fiesta Wrc “plus”, vettura questa protagonista del Campionato Mondiale Rally. Alessio Santini, avrà al suo fianco Susanna Mazzetti.



Alessio Santini cercherà di tentare il bis con una vettura eccezionale, che in Italia conta soltanto due esemplari: la Fird Fiesta Wrc “plus” la categoria rop per le vetture da rally.

Santini ha acquisito l'abilitazione alla guida di tale vettura ed unitamente a lui l'ha conseguita sia come pilota e come navigatrice Susanna Mazzetti che lo affiancherà come consuetudine.

Susanna Mazzetti, ha conseguito un piccolo record, quello di essere la prima donna in Italia ad avere l'abilitazione alla guida di una “plus”.

La vettura, esemplare gestito dalla lombarda GMA Racing, e la prima presa di contatto è avvenuto sul circuito di Castelletto di Brandazzo, in occasione del test abilitativo.

«Si realizza un sogno - dice Santini -, che credo sia quello di ogni pilota da rally ed anche di ogni copilota di salirvi su una vettura del genere per questo mi ritengo fortunato, insieme a Susanna.

Grazie ad i nostri partner siamo riusciti a concretizzarlo, a tirare fuori dal classico cassetto, adesso verrà il difficile, cercare di portarla ad un livello accettabile in gara, ovviamente sarà tutto diverso alla guida di una vettura del genere, sono vetture decisamente da professionisti, noi cercheremo di guidarla gustandoci in in pieno questa gioia. Credo poi che la parte più dura dell'esperienza di Casciana, possa essere quando riapriremo gli occhi con il sogni che sara' finito, ha concluso Santini».

In bocca al lupo Alessio e Susanna.





Il programma sportivo è supportato da Livit Spa, Luilor, Nuova Politerma, Sterpeto Trekking, Tirrena Costruzioni Generali, Zero Distanze, Zucchelli Enologica.