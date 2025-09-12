Alessandro Tomasi (FdI): "Altri 131milioni di euro destinati dal Governo alla Toscana per il maltempo. I soldi ci sono"

Firenze: «Altri 131milioni di euro destinati dal Governo alla Toscana per il maltempo. I soldi ci sono - dichiara Alessandro Tomasi candidato di FDI alla presidenza della Regione Toscana -: quelli appena deliberati e quelli non spesi dalla Regione Toscana. Ringrazio il Ministro Musumeci per l’integrazione di risorse di cui ci ha appena dato notizia. Sull’assetto idrogeologico e sulla difesa del suolo è l’ora di progettare, programmare e agire. Raccontare ai cittadini che è un problema di risorse significa continuare a trincerarsi dietro a false notizie. Di tutti i fondi su cui la Regione ha potuto contare dal 2010 ad oggi, solo il 26% sono stati impegnati in opere arrivate ad ultimazione lavori. Gli interventi spesso procedono a rilento. Si fermano alla fase di progettazione, oppure, questo è il caso peggiore, non si prevedono nemmeno. Occorre mettere in sicurezza il territorio sbloccando i fondi che già ci sono. Serve un piano straordinario di difesa del suolo con messa in sicurezza anche di fiumi, torrenti, argini e del reticolo minore; un coordinamento tra Comuni limitrofi per reazioni tempestive in emergenza, superando la divisione tra territori che causa molti problemi ancora oggi; una riforma del sistema di allerta climatica. E poi la riduzione della burocrazia per ottenere i ristori, impegnare i Consorzi anche sulla manutenzione ordinaria con rendicontazione trimestrale, supportare i Comuni per i piani di protezione civile aggiornati e operativi. Ma prima di tutto occorre fare e spendere i soldi in opere che cambiano la vita delle persone. È quello che intendo fare per la nostra Regione».