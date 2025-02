Alessandro Reali: la scalata di un giovane portiere

Pianese: Alessandro Reali, portiere classe 2005 nato a Orbetello, attualmente in forza alla Pianese, squadra impegnata nel girone B della Serie C. Un talento cresciuto con sacrificio e determinazione, che ha saputo costruire il suo percorso con costanza e dedizione.

Per Alessandro e la sua squadra, questa fase del campionato rappresenta un punto di svolta. “Questo momento della stagione risulta essere molto delicato, in quanto stiamo lottando per conquistare i playoff,” afferma il giovane portiere. Ma a dare forza e determinazione al suo percorso è soprattutto il legame con il gruppo: “Con la squadra ho instaurato un rapporto eccezionale: staff, compagni e soprattutto con i colleghi di reparto Boer e Filippis, con i quali mi sto trovando benissimo.” Un’armonia fondamentale per affrontare le sfide di un campionato impegnativo come quello di Serie C.

I ricordi che fanno la differenza

Nonostante la giovane età, Alessandro può già vantare esperienze significative che hanno lasciato un segno nel suo percorso calcistico. “Uno dei ricordi a me più importanti è sicuramente stata la vittoria del campionato di Serie D della scorsa stagione, che ci ha permesso di salire in Serie C.” Un traguardo che ha rappresentato non solo un successo sportivo, ma anche la conferma della crescita e della solidità del gruppo. Ma c’è un altro momento che ha un valore speciale per lui: “Significativa è stata inoltre la prima partita da capitano della squadra nella categoria Juniores Nazionale della Pianese.” Segnali di leadership e maturità che lo rendono un elemento prezioso per la squadra.

Una carriera tra i pali, come suo padre

La passione per il ruolo di portiere non è nata per caso. Alessandro ha sempre giocato tra i pali, seguendo le orme del padre. Una scelta che lo ha portato a sviluppare una visione del gioco e delle responsabilità che solo chi veste i guantoni può comprendere.

Obiettivi chiari per il futuro

Se c’è una cosa che distingue Alessandro, è la sua chiarezza di idee. “L’obiettivo principale della stagione è senza dubbio il raggiungimento dei playoff, aspirazione sia personale che di squadra.” Un traguardo che darebbe ulteriore lustro al suo percorso e a quello della Pianese.

GC Sport Consultants: un pilastro nella sua carriera

Nel calcio moderno, la gestione della carriera di un giovane talento è un aspetto fondamentale per garantire la giusta crescita e valorizzazione. Alessandro ha trovato nella GC Sport Consultants un punto di riferimento solido. “Ho scelto loro perché si sono dimostrati da subito un team preparato e professionale, pronto a gestire e accogliere le mie richieste al meglio.” Tra le figure di spicco della sua gestione c’è Luca Tardivo, che ha puntato fortemente su di lui. “Luca ha la mia più grande stima, sia dal punto di vista professionale che umano, in quanto si è presentato come una persona su cui poter contare.” Parole che confermano non solo la fiducia reciproca, ma anche l’importanza di un rapporto basato su valori concreti.

Scelta di cuore: perché restare alla Pianese

Nonostante diverse proposte da club di Serie D, Alessandro ha deciso di restare alla Pianese. “Sono con loro da sei anni ed è un ambiente sano, che conosco molto bene, dove poter crescere calcisticamente in serenità, avendo a disposizione qualsiasi cosa di cui necessiti.” Una scelta che dimostra attaccamento ai colori e voglia di costruire il proprio futuro con basi solide.

Il sogno nel cassetto

Ogni giovane calciatore coltiva un sogno, e per Alessandro non ci sono dubbi: “Il sogno nel cassetto è di diventare un calciatore affermato, rimanendo sempre nel mondo calcistico anche dopo la fine della carriera da giocatore.” Una passione autentica che lo spinge a dare il massimo ogni giorno, con la consapevolezza che il lavoro e la dedizione possono trasformare i sogni in realtà.