Alessandro Maria Rinaldi illustre yachtsman dell'Argentario in regata in America

Porto Santo Stefano: Alessandro Maria Rinaldi illustre yachtsman dell' Argentario, organizzatore da anni della Lunga Bolina e delle vele rosa Este 24 a Porto Santo Stefano, sostenitore da sempre di Artemare Club ha partecipato di recente ad una vera settimana di yachting internazionale ad Oyster Bay, Long Island Sound - NY al 6-Metre World Championship, organizzato dal Seawanhaka Corinthian Yacht Club uno dei più antichi Club americani dove si sviluppò questa classe olimpica dal 1908, con Jill imbarcazione interamente di legno costruita a New York da Sparkman&Stephens che ha vinto nel 1932 la British American Cup. Il caso ha voluto che dopo quasi 100 anni nelle stesse acque, nella regata di esordio del mondiale, Jill abbia vinto con un bel distacco sul campione del mondo Bribon di sua Altezza Juan Carlos. Tutti gli eventi sono stati svolti seguendo con la massima attenzione le regole del Galateo yachting, a cominciare dalle manifestazioni a terra, sparo del cannone al tramonto per ammaina bandiera, ospitalità eccellente compreso gli inviti nella meravigliosa villa del Commodoro Hugh Jones e di altri membri onorari del Club. Alessandro Maria Rinaldi ha avuto anche il grande onore e privilegio di diventare membro del Club americano e partecipare con i colori a stelle e strisce, dopo la selezione e l’autorizzazione della US Sailing, rappresentando Jill un pezzo di importante storia americana e ha anche incontrato Mr America’s Cup, Dennis Conner. Jill’s Team, vedi foto, era composto da Alessandro Maria Rinaldi, Roberto E. de Felice, Samuele Nicolettis, Federico Buscaglia e Catherine Chimney e si è piazzato 5º Overall, 3º Wooden boats e 2º Corinthian. Sempre buon vento ad Alessandro Maria Rinaldi da parte di Artemare Club e congratulazioni dal grande amico e suo ammiratore, comandante Daniele Busetto anche per la donna a bordo, con il ringraziamento della cravatta e foulard da donna di Jill, che verranno esposte nella sede dell'associazione nel Corso di Porto Santo Stefano tra le tante della collezione del comandante di prestigiosi yacht club e famose navi e barche a vela!











