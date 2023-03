Alessandro Madonna, pugile della Fight Gym Grosseto, oro al Torneo Nepi di Firenze

Grosseto: Il pugile Alessandro Madonna, allenato da Rafaele D’Amico, dopo essersi guadagnato l’accesso in finale, nella categoria dei kg. 75 elite, al Torneo Nepi di Firenze con la vittoria ai punti sul lombardo Youssef Bchir ha, ieri, vinto la finale contro il pontederese Andrea Vicedomini, prima del limite nella terza ripresa.

Match maschio dove il fighter grossetano ha guadagnato il centro del ring e ha imposto il suo ritmo con colpi possenti. Battaglia accettata dall’avversario pagata con un prezzo davvero alto avendo subito due conteggio nel corso della seconda ripresa ed altri due nel corso della terza che hanno costretto l’arbitro ad interrompere il duro scontro, come da regolamento, con l’assegnazione della vittoria al pugile grossetano. Un altro pugile in crescita nella famiglia della Fight Gym Grosseto per la gioia del presidente Amedeo Raffi che segue sempre da vicino le prestazioni dei suoi atleti.