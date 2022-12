Alcol, tabacco e droghe. A Grosseto un punto di ascolto Acat

Grosseto: Continua la fattiva collaborazione tra le associazioni di Grosseto Acat Green, Acat Nord e Cittadinanzattiva per offrire ascolto ai cittadini e alle famiglie con persone fragili, in difficoltà per uso di sostanze nocive alla salute come alcol, tabacco e droghe.



Il punto d’ascolto è aperto il mercoledì dalle 14.00 alle 16.00 e il venerdì dalle 10.00 alle 12.00.

I volontari dell'Associazione sono pronti ad accogliere chineavesse bisogno presso la sede di Cittadinanzattiva-TDM situata davanti alla portineria dell’ospedale Misericordia di Grosseto.

Per ulteriori informazioni:

Tel. 3703368168 - 3491884621