Finanza Albo autotrasporto, apertura della procedura di pagamento quote 2024 5 novembre 2023

5 novembre 2023 136

136 Stampa

Redazione

Grosseto: Confartigianato Trasporti informa che con delibera n. 9 dell’11 ottobre 2023 pubblicata in G.U., è stata determinata per l’anno 2024 la misura del contributo annuale che le imprese iscritte all’Albo nazionale degli autotrasportatori devono corrispondere ai sensi e per gli effetti dell’articolo 63 della legge n. 298 del 1974.

Il versamento del contributo va effettuato attraverso la piattaforma PagoPA nell'apposita sezione «Pagamento quote» presente sul sito www.alboautotrasporto.it. Si specifica che a partire dal 6 novembre 2023 e fino al 31 dicembre 2023 si potranno pagare la quota 2024 e le quote relative agli anni precedenti eventualmente non pagate tramite la piattaforma PagoPA sempre previa registrazione ed accesso al portale. Per informazioni e assistenza: Confartigianato Trasporti, logistica e mobilità Grosseto gianluigi.ferrara@artigianigr.it fisso 0564 419606 - cell. 333/ 8418381.

Seguici





Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Finanza Albo autotrasporto, apertura della procedura di pagamento quote 2024 Albo autotrasporto, apertura della procedura di pagamento quote 2024 2023-11-05T18:00:00+01:00 142 it ALBO AUTOTRASPORTO: apertura della procedura di pagamento quote 2024 – dal 6 novembre al 31 dicembre 2023 PT1M https://maremmanews.it/piwigo/upload/2022/04/22/20220422121846-ffa03db0.jpg https://maremmanews.it/piwigo/upload/2022/04/22/20220422121846-ffa03db0.jpg Maremma News Grosseto, Sun, 05 Nov 2023 18:00:00 GMT