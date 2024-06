Albinia, intervento di derattizzazione straordinaria a partire da lunedì 10 giugno

Orbetello: Da lunedì 10 giugno 2024 nel parcheggio sterrato adiacente all'ex consorzio agrario, in via Maremmana, partirà un intervento di derattizzazione straordinaria predisposto dal Comune di Orbetello su ordinanza del sindaco.



L'amministrazione comunale di Orbetello fa sapere di aver predisposto trattamenti straordinari di derattizzazione nel parcheggio sterrato adiacente all'ex consorzio agrario, in via Maremmana, che saranno effettuati dalla ditta incaricata del servizio a partire dalle prime ore della mattina di lunedi 10 giugno 2024, fino a fine esecuzione, prevista per il giorno mercoledì 10 luglio compreso.

La ditta provvederà alla puntuale individuazione, per quanto di sua specifica competenza, delle zone su cui effettuare l'intervento e le aree interessate saranno transennate e, perciò, interdette a pedoni, biciclette e automobili.

In via del tutto precauzionale, si invitano i proprietari e/o conduttori di animali domestici a tenerli a debita distanza dalle aree interdette, per tutto il periodo della durata della validità dei trattamenti.