Albinia: Incontriamoci con la Magnani

Albinia: Ancora un successo di riscontri quello di domenica 19 novembre per l’attiva Associazione Incontriamoci di Albinia. Nel bel pomeriggio domenicale, un affettuoso e prolungato applauso ha gratificato non poco il direttivo di Incontriamoci che tanto si è dato da fare per non perdere la commemorazione di Anna Magnani, a 50 anni dalla sua morte.

La serata, è stata presentata dalla giornalista Antonella Monti a cui ha fatto seguito la proiezione del documentario (denso di interviste)che ha concluso la full immersion nel periodo storico e nella vita della grande attrice. Il documentario, recuperato e scelto per la serata, è durato quasi un’ora e il pubblico non ha mai distolto l’attenzione, apprezzando e condividendo i tanti ricordi di tutto quel panorama cinematografico e teatrale che ha davvero e soprattutto sinceramente, conosciuto e lavorato con la grande donna-interprete che è stata Anna Magnani. Iniziato intorno alle 18,00, presso l’Agrietruria di Albinia, il pomeriggio, si è poi allungato in una cena gustosa e amichevole. Un modo per concludere la serata che si è rivelata un altro successo per Incontriamoci a cui ha contribuito, a sorpresa, il regalo dell’Agrietruria. Ed è stata Antonella, che dirige l’Agrietruria con il marito Luigi, a omaggiare tutti i presenti con una grande torta con sopra l’immagine della Magnani.