Alberto Cabiddu torna al Casa Mora: terzo rinforzo per la Blue Factor Castiglione

Dopo l’esperienza tra Grosseto e Follonica, l’attaccante classe 2003 firma un biennale: “Un ritorno voluto, sarà protagonista in A1”

Castiglione della Pescaia: La Blue Factor Castiglione piazza il terzo colpo in arrivo per il prossimo campionato di serie A1: dal Cp Grosseto, via Follonica, torna al Casa Mora Alberto Cabiddu.

Proprio Cabiddu, nato a Cagliari il 29 aprile 2003, aveva giocato insieme al “gemello" Mattia Maldini nel Castiglione dalla stagione 2019-20, usufruendo del partenariato con il Follonica. Con l’allenatore Raffaele Biancucci prima in serie B segnando 18 gol in campionato più 13 in Coppa Italia; poi due stagioni in serie A2: nel 20-21 sempre con Biancucci in panchina con 29 gol in campionato; e nel 21-22 con allenatore Massimo Bracali segnando 19 gol. Nel 22-23 il ritorno a Follonica in serie A1, con 14 presenze e 2 gol, e nella stagione seguente sempre in A1 con 10 presenze e nessun gol, per poi chiudere nella serie A2 con 17 presenze e 36 gol. Poi il passaggio nella stagione scorsa al Cp Grosseto in A1 con Massimo Mariotti: 26 presenze e 8 gol.

Alberto Cabiddu ha fatto parte della nazionale under17 nel 2019 a Torres Vedras in Portogallo (7 presenze e 6 gol) giocando gli Europei, e dell’under 19 nel 2021 a Paredes in Portogallo (3 presenze e 1 gol) sempre agli Europei.

«Abbiamo sempre avuto un buon rapporto con Cabiddu – ha detto Marcello Pericoli presidente dell’Hc Castiglione – fin da quando giovanissimo era venuto a giocare in serie B, e appena si sono create le opportunità abbiamo chiuso la trattativa in pochi minuti. Alberto ha firmato con noi un accordo biennale e siamo sicuri che anche lui ci darà una grossa mano in serie A1».