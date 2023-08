Alberto Arcuri nuovo calciatore del Grosseto

Grosseto: U.S. Grosseto 1912 informa di aver perfezionato il tesseramento di Alberto Arcuri, laterale mancino classe 2004, prelevando a titolo temporaneo dalla Carrarese il cartellino del calciatore.



Dopo essersi fatto le ossa nel Livorno, Arcuri nel 2021-2022 ha completato il percorso giovanile nella Carrarese, giocando nella formazione Under 19 marmifera, Torneo di Viareggio incluso.

Il difensore di fascia è stato un autentico stakanovista nella stagione 2022-2023, dove ha messo inanellato 37 gettoni in campionato e 3 in Coppa Italia, disputando un’annata di alto rendimento in Serie D con i colori della Pistoiese.

Esterno di spinta e di gamba, Arcuri va ad impreziosire il settore biancorosso degli under.

La Società rivolge ad Alberto Arcuri i più sentiti auguri di buon lavoro.