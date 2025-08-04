Al via “Visioni jazz”: ecco la mostra fotografica e il concerto di “Emanuele Parrini trio”

La rassegna musicale, curata dai direttori artistici Emanuele Parrini e Francesco Minucci, promossa dal Ccn Capalbio e patrocinata dal Comune, sarà inaugurata venerdì 8 agosto, alle ore 19.30, a Palazzo Collacchioni. Mercoledì 6 agosto, alle 21.45, sesto appuntamento con la rassegna “Filminsieme” a Capalbio Scalo.

Capalbio Scalo: Nuova settimana all’insegna della cultura per Capalbio. Si comincia mercoledì 6 agosto alle ore 21.45, sul sagrato della chiesa di Capalbio Scalo, con il sesto appuntamento della rassegna cinematografica “Filminsieme”, un evento promosso da #capalbiogiovani. “Il mese di luglio – commenta l’assessore alla Cultura, Patrizia Puccini – è stato un mese ricco di eventi e di partecipazione. L’idea di promuovere un calendario condiviso con tantissimi altri soggetti del territorio si è rivelata una scelta assolutamente vincente, capace di coinvolgere molte persone, sia i capalbiesi che i visitatori, garantendo un’offerta ampia e variegata”.

Venerdì 8 agosto sarà inaugurata a Palazzo Collacchioni “Visioni jazz”, la rassegna musicale curata dai direttori artistici Emanuele Parrini e Francesco Minucci, promossa da Ccn Capalbio e patrocinata dal Comune. La kermesse, sostenuta anche da Toscana promozione turistica, comincerà alle ore 19.30 con la mostra fotografica “Blue notes – Fire music” di Enrico Romero (l’introduzione sarà affidata ad Andrea Zagami), un’esposizione dedicata al mondo jazz. La serata proseguirà con la performance di “Emanuele Parrini trio”, con Emanuele Parrini al violino, Stefano Zambon al contrabbasso e Pierluigi Foschi alla batteria. Super ospite della serata sarà Giandomenico Ciaramella di Jando music.

“Visioni jazz” proseguirà venerdì 22 agosto con “Note noire quartet”, sabato 23 agosto con “Naom” e domenica 24 agosto con “Silvia Bolognesi young shouts”. I tre spettacoli musicali cominceranno sempre alle ore 21. “Inauguriamo una rassegna – dichiara la presidente del Ccn Capalbio, Erika Marcucci – capace di coniugare il jazz con la fotografia. Un binomio vincente e affascinante, pensato da due direttori artistici che conoscono ampiamente questi due ambiti. Ovviamente ringrazio Minucci e Parrini per il grande lavoro svolto, l’amministrazione comunale per il continuo e pieno supporto che mai ci fa mancare e tutti i membri del Ccn. Grazie alla sinergia che tutti insieme abbiamo creato stiamo davvero animando, rivitalizzando e sostenendo il nostro bellissimo centro storico”.

Sempre venerdì 8 agosto, in occasione di “Visioni jazz”, si terrà il mercato d’arte e d’artigianato promosso da Ccn Capalbio. Gli stand saranno aperti dalle 18 alle 23.

“Il jazz e la fotografia – dice Francesco Minucci, co-direttore artistico di “Visioni jazz” - condividono un segreto: entrambi sanno cogliere l’attimo, di un assolo improvvisato o di un’espressione rubata. Così come il musicista affida alla nota un frammento d’anima, il fotografo lo fa con la luce. Sin dalla sua origine, quando il jazz esplodeva nelle ballroom e nei club fumosi, la fotografia era lì, discreta, quasi invisibile, ma pronta a catturare il respiro di un sax o il riflesso di una tromba. La fotografia jazz non ha bisogno di movimento per raccontare una storia, basta uno sguardo, un’inclinazione di un contrabbasso appoggiato a una parete. ‘Visioni jazz’ è tutto questo, è l’arte di restare in silenzio davanti a chi sa parlare con il suono, perché il jazz si può suonare, certo, ma è grazie alla fotografia che può anche essere visto”.

“Il jazz è hic et nunc – sostiene Emanuele Parrini, co-direttore della rassegna -, qui e adesso, momento irripetibile, visione del presente che tiene conto della tradizione e del passato, ma che guarda al futuro. Miscellanea di suoni, stili, ritmi, colori e provenienze, linguaggio universale. Mistero e magia. Il non luogo che diventa luogo. Il jazz è da sempre legato alla fotografia che ne fissa l'istante ed immortala i gesti ed i volti rendendoli iconici. La rassegna si inserisce in una realtà culturale estremamente recettiva. L'obiettivo è quello di creare una manifestazione che si distingua per la qualità della proposta e che presenti al pubblico qualcosa di unico”.



