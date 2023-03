Al via undicesima edizione Piazze d’Europa

Follonica: È partita oggi a Follonica l’11esima edizione di ‘Piazze d’Europa’, la versione maremmana del mercato europeo delle eccellenze gastronomiche e artigianali che Fiva, Federazione italiana venditori ambulanti di Confcommercio, in collaborazione con le amministrazioni comunali locali organizza ogni anno come percorso itinerante lungo tutto lo Stivale.



Un centinaio gli operatori provenienti da ogni parte d’Europa e non solo (c’è anche chi arriva dagli Usa, dal Messico e dal Perù) presenti da oggi a domenica a Follonica, seconda tappa di questo giro d’Italia del gusto e dell’artigianato internazionale d’eccellenza.

Taglio del nastro nel rispetto della tradizione questa mattina in piazza del Popolo, sul lungomare della città del Golfo. Il presidente e il direttore di Confcommercio Grosseto, Giulio Gennari e Gabriella Orlando, e il presidente di Fiva-Confcommercio Grosseto, Agostino Ottaviani, insieme ad Andrea Benini, sindaco di Follonica e Alessandro Ricciuti assessore comunale al turismo, hanno dato il via alla manifestazione nella cornice di una bella giornata di primavera.

“Piazze d’Europa si conferma un boost molto importante per il commercio della città di Follonica e direi anche per l’intera provincia di Grosseto in considerazione degli alti volumi di turisti che è in grado di attrarre – ha commentato Giulio Gennari, presidente di Confcommercio Grosseto, a margine del taglio del nastro – Già oggi, primo giorno della manifestazione, si comincia a vedere un buon movimento di persone. E’ la prova provata di un format che funziona bene grazie anche al contributo determinante del Comune di Follonica che come associazione di categoria ringraziamo in maniera davvero molto sentita”.

“Questo è un evento che piace davvero a tutti – ha rimarcato Gabriella Orlando, direttore Confcommercio Grosseto – Piace decisamente agli operatori commerciali di Follonica per il movimento di turisti che è in grado di portare, ma piace anche agli stessi ambulanti del mercato internazionale che provenendo da diversi Paesi arrivano in una città e in un territorio stupendi come Follonica e il suo meraviglio Golfo. Per loro sono tre giorni di lavoro intenso, ma allo stesso tempo anche di ‘vacanza’. Possiamo dunque definire ‘Piazze d’Europa’ non soltanto come un evento che mette in moto molta economia, sia interna sia esterna; ma anche come il prologo della vicina stagione turistica”.

“Siamo felicissimi di essere tornati a ospitare un evento internazionale come è quello di Piazze d’Europa – ha affermato il sindaco di Follonica, Andrea Benini – Le previsioni meteo indicano che sarà un fine settimana di bel tempo e dunque invitiamo davvero quante più persone possibile a venire nella nostra città per viverla appieno approfittando di un evento di grandissima qualità come questo. Crediamo molto in Piazze d’Europa. Ci abbiamo lavorato tanto per farne un punto importante della nostra visione di una Follonica che viva e sia vitale tutto l’anno, in tutte le stagioni. Consideriamo Piazze d’Europa l’evento traino che può aiutarci a rendere concreta questa nostra filosofia e per questa ragione continueremo a sostenere questa kermesse anche in futuro”.

“Piazze d’Europa ha il grande vantaggio che si rinnova anno dopo anno – ha aggiunto Alessandro Ricciuti, assessore al commercio del Comune di Follonica – e questo fa sì che il suo potere attrattivo, in termini turistici, non viene mai meno. Inoltre la certificazione di ‘mercato sostenibile’ conferisce alla manifestazione ulteriore prestigio”.

Il grande mercato internazionale di ‘Piazze d’Europa’ a Follonica si snoda tra viale Italia, piazza XXV Aprile e Piazza a Mare. L’accesso è libero e gratuito. Ogni giorno gli stand restano aperti fino a mezzanotte. L’ultimo giorno utile per tuffarsi nel mondo dei sapori e dei colori di ‘Piazze d’Europa’ 2023 sarà domenica. Anche quest’anno massima attenzione alla sostenibilità ambientale: il mercato internazionale di Fiva-Confcommercio, infatti, può vantare l’attestazione EcoAction, rilasciata da Legambiente come evento a basso impatto ambientale. Grazie alla collaborazione del Comune di Follonica e di Sei Toscana, gestore unico del ciclo dei rifiuti nella provincia di Grosseto, sarà attuata una capillare raccolta differenziata. Non è da dimenticare, inoltre, il fatto che la fornitura elettrica da parte di Dolomiti Energia proviene al 100 per cento da fonti rinnovabili.