Al via una nuova rassegna letteraria a Bibbona
Sabato 4 ottobre si parte con la presentazione del libro di Maria Licastro
Bibbona: Da sabato 4 ottobre al Centro espositivo del Comune Vecchio di Bibbona prende il via una nuova rassegna letteraria organizzata dall'assessorato alla Cultura in collaborazione con la Pro Loco Bibbona. Il primo incontro vedrà la presentazione del libro di Maria Licastro "Parole Pioniere”.
«𝑃𝑎𝑟𝑜𝑙𝑒 𝑝𝑖𝑜𝑛𝑖𝑒𝑟𝑒 - si legge nella prefazione scritta da Simone Gasparoni - 𝑒̀ 𝑢𝑛 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑜 𝑑𝑢𝑝𝑙𝑖𝑐𝑒. 𝑃𝑢𝑜̀ 𝑒𝑠𝑠𝑒𝑟𝑒 𝑙𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑒 𝑢𝑛𝑎 𝑟𝑎𝑐𝑐𝑜𝑙𝑡𝑎 𝑑𝑖 𝑝𝑜𝑒𝑠𝑖𝑒, 𝑐𝑒𝑟𝑡𝑜, 𝑚𝑎 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑒 𝑢𝑛 𝑎𝑙𝑚𝑎𝑛𝑎𝑐𝑐𝑜 𝑏𝑜𝑡𝑎𝑛𝑖𝑐𝑜 𝑖𝑛 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎 𝑝𝑜𝑒𝑡𝑖𝑐𝑎 […]. 𝐶𝑜𝑚𝑒 𝑐𝑒𝑟𝑡𝑒 𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒 𝑐ℎ𝑒 𝑐𝑟𝑒𝑠𝑐𝑜𝑛𝑜 𝑡𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑠𝑎𝑙𝑠𝑒𝑑𝑖𝑛𝑒 𝑒 𝑖𝑙 𝑠𝑜𝑙𝑒 𝑎 𝑝𝑖𝑐𝑐𝑜, 𝑡𝑟𝑎 𝑖𝑙 𝑔𝑒𝑙𝑜 𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑖𝑐𝑐𝑖𝑡𝑎̀, 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑒 𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡𝑖 𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖 𝑎𝑡𝑡𝑒𝑐𝑐ℎ𝑖𝑠𝑐𝑜𝑛𝑜 𝑑𝑜𝑣𝑒 𝑚𝑒𝑛𝑜 𝑡𝑒 𝑙𝑜 𝑎𝑠𝑝𝑒𝑡𝑡𝑖. 𝑇𝑟𝑜𝑣𝑎𝑛𝑜 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑐𝑖 𝑛𝑒𝑙𝑙’𝑖𝑚𝑝𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑡𝑜, 𝑛𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑙𝑒𝑛𝑧𝑖𝑜, 𝑛𝑒𝑙 𝑑𝑜𝑙𝑜𝑟𝑒, 𝑒 𝑓𝑖𝑜𝑟𝑖𝑠𝑐𝑜𝑛𝑜 𝑖𝑛 𝑖𝑚𝑚𝑎𝑔𝑖𝑛𝑖, 𝑖𝑛𝑡𝑢𝑖𝑧𝑖𝑜𝑛𝑖, 𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑖».
Introduce l’incontro l’assessora alla Cultura Manuela Pacchini, presenta la professoressa Roberta Agostini mentre al pianoforte si esibirà il professor Simone Gasparoni.
Ingresso gratuito. Il secondo incontro si terrà sabato 11 ottobre con la presentazione del libro “Colonnello astrale NOF4” di Vittorio Cotronei.