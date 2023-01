Al via triennale gratuito di estetista per l’assolvimento dell’obbligo d’istruzione

Iscrizioni aperte dal 9 al 30 gennaio, le lezioni partiranno a settembre 2023



Massa Marittima: Il Comune ha sottoscritto un partenariato con il Centro Studi l’Arca, finalizzato all’attivazione sul territorio di corsi gratuiti di formazione, attraverso i bandi regionali, finalizzati all’assolvimento dell’obbligo di istruzione, per gli studenti che decidono di non proseguire il percorso scolastico dopo la terza media. Grazie a questo partenariato è stato organizzato a Massa Marittima un corso gratuito di durata triennale per estetista che partirà a settembre.

“Siamo soddisfatti di poter attivare sul territorio questo percorso professionalizzante – afferma Irene Marconi assessore all’istruzione del Comune di Massa Marittima – che al tempo stesso consente agli studenti di assolvere l’obbligo di istruzione e acquisire tutte le competenze per ottenere il titolo di estetista professionista; un titolo riconosciuto e spendibile in tutti i Paesi dell’Unione europea. È un’opportunità in più che diamo ai nostri giovani da spendere nel mondo del lavoro. Il Comune supporterà l’iniziativa dal punto di vista logistico e organizzativo.”

Il corso partirà a settembre e si svolgerà dal lunedì al venerdì. A tutti i partecipanti sarà fornito gratuitamente il tablet e i materiali didattici digitali. Le lezioni saranno tenute da esperti del mondo del lavoro e dell’istruzione con prevalente attività laboratoriale e 800 ore di stage in aziende del settore. Previste anche visite guidate, esperienze aggregative ed educative. Al termine dei 3 anni sarà rilasciata ai partecipanti la qualifica professionale di estetista. Il corso porterà al conseguimento delle certificazioni gratuite Eipass, Gatehouse (lingua inglese), Sicurezza sul lavoro, Haccp.

È possibile iscriversi dal 9 al 30 gennaio esclusivamente on line al seguente link: https://www.istruzione.it/iscrizionionline/?fbclid=IwAR2V5ZuHAwqnsQMKIRcfHqh1SMFfWeUvldSPDqF5rRpQwLMRDAK4jdeSFQ0

Info: Centro Studi l’Arca 0586 632233 info@centrostudiarca.com - Codice meccanografico: GRCF00500C