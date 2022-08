annuncio Attualità Al via “Sovana in arte” 24 agosto 2022

Redazione Sorano: "Sovana in Arte" quattordicesima edizione prosegue nella splendida Sovana, nel giardino e nel loggiato di Palazzo Bourbon del Monte, dove si potrà ammirare la mostra fotografica di Roberto Cini “Body and Landscapes”, aperta dal 25 al 28 agosto, a ingresso libero, dalle ore 16 alle 19. Il 26 Agosto, sempre alle 19 nel giardino del Palazzo, Francesca Ventura e Giacomo Rosselli, talentuosi ex Ragazzi della III C, in occasione del 400° dalla nascita di Moliere, leggeranno brani tratti dalle più divertenti commedie del celebre commediografo. Al flauto Elisabetta di Fortunato

Info e prenotazioni al n° 3342275656

