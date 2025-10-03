Al via “Sfumature d’Ansonica 2025” – The Smart Edition

Orbetello: Sabato 4 ottobre, presso la Sala Ex Frontone di Piazza della Repubblica 1 a Orbetello, torna “Sfumature d’Ansonica”, la manifestazione dedicata al vitigno simbolo della Maremma e dell’Arcipelago Toscano, giunta alla sua quarta edizione.

Quest’anno l’evento si presenta in una veste speciale, la “Smart Edition”, aperta non solo agli operatori del settore Horeca ma a tutto il pubblico degli appassionati. Dalle 18.30 alle 23.30 sarà possibile degustare oltre 20 diverse interpretazioni di Ansonica in purezza, proposte da 15 produttori provenienti dal territorio.

Prima dell’apertura al pubblico, presso l’Istituto Alberghiero di Orbetello si terrà una tavola rotonda riservata ai produttori, occasione di confronto sulle tendenze produttive e commerciali e di presentazione del progetto editoriale previsto per il 2026.

Il biglietto di ingresso è di 15 euro (10 euro per i soci delle associazioni di sommelierie). I ristoratori potranno invece accreditarsi gratuitamente al numero indicato in calce.

«Sono molto soddisfatta di questa collaborazione con Emiliano Leuti – ha affermato l’assessore Maddalena Ottali - e orgogliosa di affiancarlo in un progetto che ha saputo condurre con passione e professionalità sin dalla prima edizione di Sfumature d’Ansonica. Grazie al suo lavoro, in questi anni è stato possibile raccontare al meglio il nostro territorio partendo da una sua caratteristica distintiva. In occasione del ventesimo anniversario di Gustatus, abbiamo voluto riportare al centro della manifestazione le cantine locali: la presenza di una figura stimata e qualificata come Leuti è un elemento fondamentale per raggiungere questo obiettivo.»

Tra le cantine presenti: Cantina Denci, Il Cerchio Bio, Il Ponte, Fontuccia, Antonio Arrighi, I Vignaioli del Morellino di Scansano, Celestina Fè, Campinuovi, Fattoria di Magliano, Santa Lucia, La Parrina, Fattoria Le Spighe, Vinicola Rodrian, Poggio Brigante, Cantina I Vini di Maremma.

La manifestazione è patrocinata dal Comune di Orbetello, sostenuta dall’Istituto Alberghiero di Orbetello e realizzata con il supporto operativo di AIS Grosseto.



