Al via "Programma Gol", Garanzia Occupabilità Lavoratori

Grosseto: L’Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego - Centro per l’Impiego di Grosseto propone un calendario di incontri per informazioni ed iscrizioni ai corsi di formazione gratuiti rivolti a disoccupati/e iscritti/e al Programma GOL – Garanzia Occupabilità Lavoratori, con la presenza delle Agenzie Formative del territorio per approfondimenti e contatti.



Nei giorni 10 e 24 ottobre, orario 09/12,30, sarà possibile avere i dettagli dei corsi brevi di aggiornamento professionale (upskilling), mentre nei giorni 17 e 31 ottobre, sempre orario 09/12,30, saranno a disposizione informazioni e materiali sui corsi di riqualificazione professionale (reskilling).

Gli operatori del Centro per l’Impiego saranno a disposizione per l’adesione al Programma GOL e l’iscrizione ai corsi. Per informazioni contattare il Centro per l’Impiego di Grosseto in Via della Prefettura, 4 - uti.grosseto@arti.toscana.it