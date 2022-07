annuncio Attualità Al via oggi la pulizia delle caditoie in tutto il centro storico 4 luglio 2022

4 luglio 2022 89

89

Redazione Grosseto: Dopo un apposito sopralluogo, è stata constatata la necessità di una pulizia delle caditoie delle acque chiare. Inizia oggi, pertanto, il lavoro di manutenzione e prevenzione per gli strumenti di drenaggio pluviale del centro storico di Grosseto. L’intervento permetterà di evitare allagamenti e problemi di circolazione quando inizierà il periodo delle piogge.

“La nostra amministrazione è sempre pronta ad accogliere le segnalazioni fatte dai propri cittadini, che in questo caso hanno indicato la necessità di una pulizia per le caditoie del centro storico. Dopo l'opportuno sopralluogo ci siamo attivati prontamente per risolvere la criticità emersa – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore ai Lavori Pubblici Riccardo Ginanneschi -. Già da oggi e per tutta la settimana il Comune ha disposto degli interventi su questi elementi fondamentali per il drenaggio urbano, fino alla loro completa pulizia”. annuncio Seguici





annuncio Categorie Costume e società

Dalla regione

Ambiente annuncio

Attualità Al via oggi la pulizia delle caditoie in tutto il centro storico Al via oggi la pulizia delle caditoie in tutto il centro storico 2022-07-04T19:45:00+02:00 159 it Al via oggi la pulizia delle caditoie in tutto il centro storico di Grosseto PT1M /media/images/lavori-caditoie-4-luglio-2022.jpg /media/images/thumbs/x600-lavori-caditoie-4-luglio-2022.jpg Maremma News