Sabato 24 settembre, dalle 16 alle 24 a Massa Marittima



Massa Marittima: Al via Massae Tenebris, evento gotico, vittoriano e steampunk in programma sabato 24 settembre a Massa Marittima, dalle 16 alle 24 all’Ex Convento delle Clarisse, piazza XXIV maggio. Le stanze saranno allestite secondo i diversi stili diventando perfetti set fotografici per i cosplayer che parteciperanno. Ingresso libero.

Ci sarà anche un’area dedicata al più giovane e famoso mago del mondo, Harry Potter, con gli altri personaggi fantastici della saga. E a partire dalle 16 e 30 alla biblioteca comunale, l’associazione Liber Pater leggerà le storie di Edgar Alla Poe.

Non mancheranno le bancarelle e un punto ristoro con birra, panini e cocktail bar, a tema horror, come la famosa analcolica (e non) Burro Birra di Harry Potter.

La festa prosegue dalle ore 18 con la musica itinerante de Le Bestie di Bacco, intervallate dallo spettacolo di magia del mago Magic Dreamer.

Alle ore 21 si terrà “Luce dalle tenebre”, balletto interpretato e coreografato da Antonella Pepe. A seguire musica dal vivo con Ibiscus Rage Against The Machine Cover band.

L’evento è inoltre caratterizzato da una presenza attesa dai cosplayer: parteciperanno, infatti, come guest star gli Accidia Cosplay di Volterra.

Al termine saranno premiati i migliori Cosplayer in stile gotico, vittoriano e steampunk.

Per gli shooting fotografici saranno presenti i fotografi Marco Bizzarri (fotografo ufficiale) Stefano Colombini, Stefano Concialini, gli Scacco Matto, Massimo Pelagagge, Giorgio Sampieri, Enrico Nerogotico Sabatini, Francesco Filippi, Emiliano Orlando, Sandra Beatrice Badioli, Steve hd.

L’evento è organizzato dal Comitato Festeggiamenti San Bernardino e dal Bike Garage & More, con il patrocinio del Comune di Massa Marittima.

“Dopo un’estate intensa, caratterizzata da una miriade di eventi - afferma Irene Marconi, assessore comunale alla Cultura – Massa Marittima offre un autunno altrettanto vivo e ricco di iniziative grazie alle associazioni locali che sono una presenza indispensabile per animare il territorio ed allungare la stagione turistica, rendendo Massa Marittima attrattiva anche per nuovi flussi di visitatori. Massae Tenebris è un richiamo per i Cosplayer che amano trasformarsi in personaggi di fantasia assumendone sembianze e atteggiamenti e indossando abiti curati nei minimi particolari, che saranno oggetto di valutazione, a fine serata, con la premiazione del miglior cosplay”.

Info: 3397479372 – 3398905012 – 348 8913583 – 338 6651415 massaediebus@gmail.com





(foto: Massimiliano Rossi)