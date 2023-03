Al via le riprese del cortometraggio “Niente”

Grosseto: La Giunta comunale ha confermato la sua decisione nel concedere il patrocinio e il proprio contributo per la realizzazione del cortometraggio “Niente” prodotto dalla società Ulalà Film & Co. Srl e vincitore del bando selettivi per la produzione del Ministero della Cultura. Per le riprese, realizzate in città alla fine del mese di marzo, il Comune ribadisce il proprio impegno nell'erogazione di un benefico economico, dei servizi tecnico-logistici necessari, nonché nella messa a disposizione del suolo pubblico.



“Le bellezze artistiche della nostra città faranno da sfondo perfetto al cortometraggio – commentano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l'assessore alla cultura Luca Agresti – Crediamo che questa collaborazione possa essere uno strumento di promozione culturale e di valorizzazione turistica del territorio”.