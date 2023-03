Attualità Al via le iniziative per prendersi cura dell'Ilva 1 marzo 2023

Redazione Grazie al bando regionale vinto dal Comune di Follonica con il sostegno delle cooperative Arcobaleno e Melograno tra aprile e maggio verranno organizzati numerosi momenti di aggregazione per prendersi cura dell'ambiente

Follonica: Le Iniziative di promozione sociale, culturale e di aggregazione rivolte alle nuove generazioni, con il progetto del Comune di Follonica strutturato dalle cooperative Arcobaleno e Melograno prende vita: da marzo a maggio sono state organizzate numerose attività con ragazze e ragazzi, e associazioni del territorio. Con questo progetto il Comune di Follonica ha ricevuto un finanziamento regionale di 15 mila euro e adesso è stato strutturato un programma di eventi che coinvolgono gli Scout di Follonica, la Lega Navale, l'acquario comunale, l'associazione “Ci pensiamo noi”, la Vab e la libreria AltriMondi. Il progetto prevede attività di sensibilizzazione verso la cura dell’ambiente, del patrimonio storico e architettonico, e sarà concentrato nell’area verde all’interno dell'Ilva. I giovani, proprio grazie a questo progetto che ha riscosso l’approvazione regionale, potranno progettare azioni di sensibilizzazione finalizzate al coinvolgimento della comunità, e questo darà loro modo anche di farsi promotori di corretti stili di vita nell’ambito della tutela ambientale. Il binomio vincente del progetto è infatti l’attività fisica all’aperto e la tutela dell’ambiente. Il primo appuntamento è per domenica 12 marzo dalle 9 alle 13 con una pulizia dell'Ilva. Parteciperanno gli Scout, l'associazione "Ci pensiamo Noi", Il Melograno e la Vab. Sabato 18 marzo, invece, dalle 15 alle 18 si celebrerà la "Giornata mondiale del Riciclo". Parteciperanno l'associazione Basket e il laboratorio creativo Arcobaleno. Sabato 22 aprile dalle 15 alle 18 si celebrerà la "Giornata della Terra". Parteciperanno LNI Follonica e le cooperative bagnini. Per l'occasione verranno svolti degli incontri dedicati alla presenza in mare della posidonia e sull'inquinamento marino. Infine, domenica 21 maggio si terrà la "Giornata mondiale delle Api". Parteciperanno l'Arcobaleno con un laboratorio creativo, e AltriMondi, con un laboratorio di letture. «La finalità di questi incontri è quella di tessere rapporti tra cittadini e cittadine, associazioni e realtà locali - dice l'assessora Mirjam Giorgieri - cercando anche di ricreare la socialità che abbiamo perso durante il Covid. Lo spunto è stato quello di un bando della Regione Toscana per le politiche giovanili. È stato scelto di evidenziare alcune date legate a ricorrenze particolari, come la giornata della terra, per costruire dei momenti collettivi che inizieranno il 12 marzo e proseguiranno fino alla fine di maggio. Vogliamo fare azioni concrete per coinvolgere le ragazze e i ragazzi nella tutela dell'ambiente e del patrimonio che abbiamo».

