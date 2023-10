Al via le domande per il “Bonus estate 2023”

Grosseto: Il comune fa presente che, a partire da lunedì 2 ottobre e fino a giovedì 30 novembre, sarà possibile accedere al bando per richiedere il contributo “Bonus estate 2023”, finalizzato al sostegno delle famiglie dei bambini, di età compresa tra i 6 e i 14 anni, che, nel periodo 01 giugno-30 settembre, hanno frequentato centri estivi privati.



I soggetti interessati dovranno presentare domanda online al seguente link: https://new.comune.grosseto.it/web/servizi/diritto-allo-studio/ allegando l'attestazione rilasciata dal centro estivo, idonea a dimostrare l'iscrizione del minore e le ricevute di pagamento attestanti la frequenza alle attività.

Potranno presentare domanda, concorrendo così al rimborso, fino ad un massimo del 70% delle spese sostenute:

- I cittadini residenti nel Comune di Grosseto.

- I genitori o tutori di bambini, di età compresa tra i 6 ed i 14 anni, frequentanti, nel periodo 1° giugno – 30 settembre 2023, centri estivi.

- Coloro che non beneficino di altri rimborsi, sovvenzioni economiche o azioni di supporto dirette e/o indirette erogate allo stesso titolo per servizi educativi e ricreativi nello stesso periodo di frequenza, previsti da norme statali, regionali e/o comunali, di importo tale da superare la spesa complessivamente sostenuta.

Le domande non verranno ammesse se: a) non verranno rispettati i termini di scadenza e/o non verranno seguite le modalità indicate; b) non verranno rispettati i criteri previsti per l'ammissibilità; c) se saranno prive dell'attestazione rilasciata dal centro estivo, idonea a dimostrare l'iscrizione del minore e la ricevuta di pagamento attestante la frequenza alle attività.