Al via la X edizione della Festa del Cinema di Mare: il primo salotto è con Ambra Angiolini

Castiglione della Pescaia: Prende vita il programma della decima edizione della Festa del cinema di Mare – Premio Mauro Mancini/Premio Guido Parigi, al via a Castiglione della Pescaia dal 23 agosto, con la direzione artistica del regista e sceneggiatore toscano Giovanni Veronesi.

Anche quest’anno la manifestazione, che proseguirà fino al 27 agosto, sarà caratterizzata da proiezioni esclusive, eventi collaterali di prestigio e, soprattutto, ospiti di assoluto rilievo.

Ad inaugurare la prima giornata sarà l’apertura della mostra di Claudio Chimenti, “Stay Out of the Water”, che sarà allestita al Club Velico dal 23 agosto (apertura al pubblico alle 17:30; sarà visitabile fino all’8 settembre): l’esposizione esplora il fascino e il terrore dei mostri marini nel cinema, ripercorrendo e reinterpretando i protagonisti di alcune pellicole che hanno fatto la storia, ma anche scavando e ricercando quelli più nascosti e dimenticati. Un omaggio visivo ad un genere che, tra horror e fantascienza, ha saputo influenzare la cultura pop e l’immaginario collettivo, segnando la strada a un filone cinematografico ricco e non ancora esaurito. A seguire, il giovane Alessandro Mori (classe 2011) presenterà il proprio libro, illustrato da Chimenti, “Cronache dell’abisso” (Effigi edizioni). L’incontro sarà condotto dal giornalista Enrico Pizzi.

Il programma si sposterà all’Orto del Lilli (ingresso libero), dove, dalle 19:00, Piera Detassis e Giovanni Veronesi accoglieranno e converseranno con la prima grande ospite di questa edizione: Ambra Angiolini.

L’attrice sarà poi protagonista della presentazione del film “Afrodite”, insieme al direttore Veronesi, previsto al Cinema Castello alle 21:15; il lungometraggio, diretto da Stefano Lorenzi (2025), è liberamente ispirato a fatti reali: la storia si svolge nel periodo di massima crisi legata alle stragi di mafia, all'inizio degli anni Novanta, una stagione funestata dai numerosi attentati perpetrati da Cosa Nostra. Il contesto, pur significativo, resta sullo sfondo come un'eco costante, lasciando spazio giustamente al cuore del film: il triangolo tra Ludovica (Ambra Angiolini), Sabrina (Giulia Michelini), Rocco (Gaetano Bruno). Ludovica è un'esperta sommozzatrice costretta dalla mafia a svolgere un lavoro per pagare i debiti contratti dal compagno, morto in un incidente stradale. Deve dunque aiutare la subacquea Sabrina, giovane e meno esperta, e il pericoloso scagnozzo Rocco a recuperare il carico di tritolo di una vecchia nave affondata durante la Seconda Guerra Mondiale. Per tutta la durata della missione, i tre convivono in una salina abbandonata dove, poco a poco, la presenza di Ludovica si insinua tra le crepe della relazione oppressiva tra Rocco e Sabrina, offrendo alla ragazza una nuova prospettiva su sé stessa e un'occasione per prendere in mano la propria vita.

Ecco il programma completo della prima giornata della Festa del Cinema di Mare, sabato 23 agosto:

ore 17:30 – Club Velico Castiglione della Pescaia

Inaugurazione mostra "Stay out of the water" illustrazioni di Claudio Chimenti

illustrazioni di Claudio Chimenti Alessandro Mori parla del libro "Cronache dell'Abisso" (Effigi edizioni). Presenta Enrico Pizzi

(Effigi edizioni). Presenta Enrico Pizzi Aperitivo con vini Rocca fi Frassinello

ore 19:00 – Orto del Lilli

Piera Detassis e Giovanni Veronesi intervistano Ambra Angiolini

ore 21:15 – Cinema Castello

Proiezione del film “Afrodite” di Stefano Lorenzi con Ambra Angiolini, Giulia Michelini, Gaetano Bruno, Lorenzo Buran (95’, Italia, 2025). Ospiti Ambra Angiolini e il regista Stefano Lorenzi. Presenta Giovanni Veronesi





La decima Festa del Cinema di Mare animerà il cuore di Castiglione della Pescaia dal 23 al 27 agosto: in programma proiezioni serali al Cinema Castello e proiezioni pomeridiane di documentari alla Biblioteca “Italo Calvino” (a partire dalle ore 18:00) dove verranno proiettati anche tre cortometraggi scelti dalla “Redazione Giovani”. I film serali (in programma alle 21:15: “Afrodite”, “La Pazza Gioia”, “Diamanti, “Stranizza d’amuri” e “Non è un paese per giovani”) saranno preceduti da alcuni cortometraggi in concorso al Premio Mancini e Parigi. Nel tardo pomeriggio, all’Orto del Lilli, si terranno gli incontri con alcuni degli ospiti, presentati da Piera Detassis e Giovanni Veronesi. Da non perdere, nel ricco programma della Festa, sarà il concerto di Bobo Rondelli insieme a Musica da Ripostiglio, domenica 24 agosto alle 19, sulla spiaggia all’ex Bagno Maristella.

Il 24 agosto, alle 18:00, sempre al Club Velico verrà presentato il libro di Lorenzo Grossi su Ambrogio Fogar, “Ambrogio Fogar: le mille straordinarie vite dell’ultimo grande sognatore” (Infinito edizioni) a vent’anni dalla scomparsa di quest’ultimo.

Da sottolineare anche l’organizzazione di un importante momento di informazione e confronto, “Cinema Revolution?”, in programma domenica 24 agosto alle 18:30 al Molgo Caffè: all’incontro, coordinato da Piera Detassis, saranno presenti Giampaolo Letta (Medusa Film), Massimiliano Orfei (Piper Film), Massimo Proietti (Vision Distribution), Fabrizio Donvito (Indiana production), Mario Lorini (ANEC).

Attesa anche la proiezione sulla barca MN Afrodite (Molo di Ponente), che apre il programma de “I classici sul mare” (martedì 26 agosto, ore 21:45) con “Il vecchio e il mare” di John Sturges con Spencer Tracy, Felipe Pazos, Harry Bellaver (86’, USA, 1958); presenta Norberto Vezzoli. Il live set elettronico “Il mare dentro”, in chiusura della manifestazione mercoledì 27 agosto, ad opera di Daiana Bauld e Paul Harden, è stato spostato al Molo di Ponente (ore 23).

La maggior parte degli eventi in programma sono ad ingresso gratuito: tutte le informazioni sul sito: https://festadelcinemadimare.com/

La rassegna è organizzata dall’associazione Maremma Arte con il sostegno di Regione Toscana, l’Area Cinema di Fondazione Sistema Toscana, Toscana Promozione Turistica, Comune di Castiglione della Pescaia, Fondazione CR Firenze, Conad Grosseto, RRD (Roberto Ricci Design), NASDAQ, Acot Castiglione; in collaborazione con Spazio Alfieri, Clorofilla Film Festival di Legambiente, Club Velico di Castiglione della Pescaia, Lega Navale Italiana, Associazione Kansassiti; con il patrocinio di A.N.E.C.

I PREMI DELLA FESTA DEL CINEMA DI MARE

Con la Festa del Cinema di Mare torna anche il Premio Mauro Mancini, il concorso per corti cinematografici promosso nell’ambito della rassegna. Lo scopo del premio, dedicato allo scrittore, giornalista e navigatore toscano, scomparso drammaticamente in mare, è approfondire, attraverso il cinema, il rapporto tra uomo e mare nei suoi molteplici aspetti: viaggio, avventura, navigazione, conoscenza. Il mare come luogo di incontro di culture e civiltà è l’elemento naturale il cui equilibrio biologico è fondamentale per la vita, risorsa naturale e risorsa economica; tutti temi che furono cari a Mauro Mancini.

Dal 2019, sempre per volontà di Claudio Carabba, è stato creato anche il Premio speciale Guido Parigi per il Miglior Cortometraggio di taglio giornalistico, assegnato dalla “Redazione giovani”, una giuria di studenti delle scuole medie superiori di Grosseto coordinata da Alessio Brizzi, sceneggiatore. Il vincitore riceverà un premio di 1000 euro.