Al via la “Rotary Coast to Coast”

Orbetello: Torna ai primi di settembre la Rotary Coast to Coast. Per l’edizione 2025 gli equipaggi partiranno dal Tirreno per raggiungere, dopo un tour alla scoperta di luoghi, storia e tradizioni, l’Adriatico. Il tutto, naturalmente a bordo delle proprie auto storiche o Young timer. Sarà il Club di Orbetello Costa d’Argento ad accogliere giovedì prossimo 4 settembre gli equipaggi e dare loro il via in un viaggio, che si annuncia pieno di sorprese e testimonianze. L’arrivo finale è previsto sabato pomeriggio 6 settembre a San Benedetto del Tronto.

Nel dettaglio, lasciata Orbetello la carovana motoristica si dirigerà verso l’Umbria sud occidentale fino ad arrivare nell’incantevole Orvieto per una visita alla città e alla Cattedrale. Nel pomeriggio le auto storiche raggiungeranno Bevagna dove ad attendere gli equipaggi ci saranno alcune prove di regolarità. La giornata si concluderà a Foligno. Il giorno seguente il radar condurrà i concorrenti prima all’Abbazia di San Claudio al Chienti e a seguire all’oasi naturalistica dell’Abbazia di Fiastra. Nel pomeriggio, attraverso la dorsale picena, le auto storiche arriveranno a San Benedetto del Tronto per una passerella sul lungomare e poi concludere all’Hotel Smeraldo. La cena interclub rotariana, ospitata in un locale sulla costa adriatica, terminerà la manifestazione.



