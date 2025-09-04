Al via la rassegna “Tarquinia Sottosopra – Educazione al patrimonio”

Tarquinia: Prenderanno avvio questo fine settimana le attività di “Tarquinia Sottosopra – Educazione al patrimonio”, la rassegna che inaugura l’autunno con un mese di eventi all’insegna della cultura, dell’archeologia, dell’arte e del territorio. Il programma si aprirà con due visite a cura della guida turistica Claudia Moroni; sabato 6 settembre 2025, alle 17, si terrà al Lido “Gli Etruschi e il mare”, passeggiata dal Porticciolo agli scavi archeologici di Gravisca, con ritrovo al Porticciolo; domenica 7 settembre, alle 9, si svolgerà il “Trekking urbano: i principi etruschi dai grandi tumuli orientalizzanti alla necropoli dei Monterozzi”, con partenza da piazzale Europa (si consigliano scarpe comode e una bottiglia d’acqua). Le iniziative si inseriscono nel più ampio obiettivo di Tarquinia Sottosopra di promuovere la conoscenza e la fruizione consapevole del patrimonio culturale, favorendo una partecipazione attiva dei cittadini e dei turisti. Le visite guidate sono gratuite ma è necessario prenotarsi all’Infopoint della Barriera San Giusto (tel. 0766 849282). Promossa dal Comune di Tarquinia, con il contributo della Regione Lazio e il patrocinio della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Viterbo e per l'Etruria Meridionale e del Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia, la manifestazione “Tarquinia Sottosopra – Educazione al patrimonio” ha l’obiettivo di promuovere la conoscenza e la fruizione consapevole del patrimonio culturale, valorizzando la partecipazione attiva dei cittadini e dei visitatori. La partecipazione è gratuita ed è richiesta la prenotazione presso l’Infopoint della Barriera San Giusto (tel. 0766 849282).











