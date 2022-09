Al via la rassegna “Settembre in lettura” con il romanzo di Irene Blundo

Sorano: La rassegna “Settembre in lettura”, organizzata da Comune e Proloco di Sorano e dalla biblioteca comunale Manfredo Vanni, si apre venerdì 2 settembre con la presentazione del romanzo “Il sale addosso” di Irene Blundo, giornalista e scrittrice. L'appuntamento è alle ore 17 ai Giardini della Fortezza Orsini di Sorano (in caso di pioggia, l'incontro si terrà al teatro in piazza Cairoli). L'ingresso è libero. Oltre all'autrice interverranno il sindaco Pierandrea Vanni e il vicepresidente della Proloco, Arturo Comastri.



I protagonisti del nuovo romanzo di Irene Blundo sono la libraia di Firenze, Marta, e lo skipper di Pantelleria, Lucio. Dopo essersi conosciuti una sera d'estate alla Locanda Rossa di Capalbio, intessono una relazione a distanza che dovrà affrontare non pochi ostacoli. La loro vacanza in Sicilia, tra Pantelleria e il Barocco degli Iblei, è bruscamente interrotta da una telefonata: Marta deve tornare a Firenze perché il suo socio vuole partire per l'America. Lucio decide di seguirla, ma riuscirà a stare lontano dalla sua isola? La storia è ambientata in Toscana e in Sicilia, lungo i percorsi psicologici dei personaggi e i panorami che incontrano, tra cui le colline della provincia di Grosseto.

Giornalista da oltre vent'anni, Irene Blundo ha scritto molti racconti – tra cui la raccolta “Mare di conchiglia”, da Laurum editrice – prima di approdare al romanzo con “La ragazza con il vento tra i capelli”, pubblicato nel 2020. “Il sale addosso”, uscito a giugno 2022, è il suo secondo romanzo. Per la sua attività letteraria, Irene Blundo ha vinto il Premio Europa e il Premio Amori sui generis. Entrambe le copertine dei suoi romanzi sono di Luciano Salvatore.