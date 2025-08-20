Al via la rassegna “A Veglia”: «Inaugurazione straordinaria in una cornice d'eccezione»

Orbetello: “A veglia”- Teatro del Baratto è ufficialmente tornato in scena con un'inaugurazione memorabile per l'alta qualità artistica e per la straordinaria location: ad Albinia si è aperta la 19esima edizione del festival che tornerà nel centro storico di Orbetello per il gran finale il 23 agosto, serata in cui si concluderà la serie di spettacoli dedicati alle imprese sportive delle donne.

Un'apertura suggestiva e itinerante che, con una passeggiata musicale, ha condotto il pubblico dal centro di Albinia al cuore dello spettacolo, ospitato nelle splendida cornice del Circolo Nautico Torre d’Albegna, alla foce del fiume, dove l'Albegna incontra il mare. Protagoniste sul palco nell'acqua, appositamente creato per l'occasione, tre artiste d’eccezione: Momo, cantautrice e poetessa, Elena Guerrini, attrice e autrice, nonché ideatrice e direttrice artistica della rassegna e Carla Baldini, cantante esperta di didattica musicale e ideatrice insieme a Elena Guerrini del metodo DiVersoInCanto: «Ad Albinia il 19 agosto il giorno non è finito – racconta Guerrini - si è trasformato. È diventato voce, suono, passo leggero: è diventato teatro.Dalla Libreria Periferica la gente è partita in cammino con Carla Baldini che ha aperto il sentiero con le sue parole in musica, con il nostro metodo che canta: DiVersoInCanto. Un pellegrinaggio laico verso il confine dell’acqua, dove il fiume Albegna si scioglie nel mare e nel tramonto. Ringrazio il circolo per lo splendido allestimento e l'impeccabile ospitalità».

All'inaugurazione della rassegna hanno partecipato anche la vicesindaco del Comune di Orbetello, Chiara Piccini, e l'assessore alla cultura e al turismo, Maddalena Ottali. «Un grande spettacolo – ha sottolineato il vicesindaco Piccini che, tra le altre, detiene la delega alle pari opportunità – di donne che raccontano donne, le loro imprese straordinarie e le difficoltà che trovano ogni giorno sul loro cammino, in modo ironico e leggero senza rinunciare alla dolcezza del sorriso. Ringraziamo Elena e il suo staff per aver portato in scena questo mix straordinario di cultura e arte incentrato sul femminile che ne esalta talenti e virtù».

«Una serata straordinaria – ha aggiunto l'assessore Ottali – che ha creato atmosfere uniche in una cornice d'eccezione, valorizzando lo splendido teatro naturale che abbiamo a disposizione con autenticità ed entusiasmo. Una formula vincente, quella ideata da Elena Guerrini, che sa di Maremma di sapori veraci e di talenti da scoprire o riscoprire attraverso lo scambio e la contaminazione; perché, lo ricordiamo, al festival non si paga un biglietto, ma è richiesto di portare oggetti o generi alimentari in cambio dell'ingresso allo spettacolo. Invitiamo tutti al prossimo appuntamento che si terrà il 23 agosto a Orbetello e ringraziamo Elena e i suoi collaboratori per aver portato questa rassegna anche sul nostro territorio»

Il festival A Veglia – Teatro del Baratto, infatti, tornerà a Orbetello il 23 agosto: alle 18.30 le parole si faranno strada al centro culturale Paragrano con una conferenza spettacolo, in cui sport, genere, media narrazione, rivoluzione e linguaggio sono al centro del dialogo tra la giornalista sportiva Mimma Caligaris ed Elena Guerrini, direttrice artistica del festival. Alle 21.30, al Giardino del Priore, il festival si conclude con l’attrice Lorenza Fantoni che porta in scena “Ondina Valla. Oltre ogni ostacolo”: il racconto potente e poetico della storia di Ondina Valla, prima campionessa olimpica italiana.

Lo spettacolo descrive, ripercorrendone la carriera e le vittorie, la figura dell’atleta italiana

Trebisonda Valla, detta Ondina (nata a Bologna nel 1916, morta all’Aquila nel 2006). Ondina, pioniera dell’atletismo femminile italiano, è la prima a salire sul podio olimpionico: alle Olimpiadi di Berlino del 1936 vince la medaglia d’oro negli ottanta metri a ostacoli e stabilisce il record mondiale di 11’’6. Non solo vittoria olimpica, ma anche affermazione ed emancipazione del genere femminile, sullo sfondo di un’Italia nel pieno dei conflitti mondiali e del regime della dittatura fascista.



