Al via la raccolta fondi per la Pro soccer PLUS

Su Gofundme.com parte la raccolta fondi per sostenere la formazione della PLUS che gioca nel campionato regionale Figc per atleti con disabilità intellettivo-relazionali

Grosseto: Unica squadra della provincia di Grosseto iscritta al campionato regionale della Figc divisione calcio paralimpico e sperimentale.

E’ partita ufficialmente la raccolta fondi, organizzata sul portale Gofundme.com, per sostenere la formazione della Pro soccer PLUS, la squadra partecipante al campionato regionale della Figc per atleti con disabilità intellettivo-relazionali. Obiettivo della raccolta è raggiungere la cifra di 20mila euro, divisa in step di cui il primo è quello del raggiungimento dei 4mila euro, per sostenere i ragazzi che giocheranno, per il terzo anno di fila, nel campionato regionale promosso dalla Figc, a Pontedera, e che dunque vedrà la formazione allenata dai mister Antonio Mazzini e Giulia Falcinelli prepararsi a tante trasferte durante la prossima stagione sportiva.

“La cosa che ci rende più orgogliosi di questo progetto – ha spiegato mister Antonio Mazzini, uno dei due allenatori della PLUS – è pensare al percorso che hanno sostenuto questi ragazzi, allenandosi tutte le settimane al centro sportivo e partecipando due volte al mese alle partite del campionato regionale Figc. La cosa più bella è stato l’impegno e l’entusiasmo messo in campo dai ragazzi, che giorno dopo giorno sono diventati davvero una squadra. Non solo, perché anche i sorrisi delle loro famiglie sono per noi la soddisfazione più grande. Siamo felici di continuare un progetto che, non abbiamo dubbi, continuerà a darci ancora grandi soddisfazioni dentro e fuori dal campo”.

Per contribuire alla raccolta fondi è possibile entrare nel sito www.gofundme.com e digitare “Pro soccer plus” e donare, oppure cercare il link della donazione sul sito della società, Prosoccerlab.it. Con i soldi raccolti la società coprirà parte delle spese per l’attrezzatura, per l’abbigliamento e per le trasferte dei ragazzi e delle ragazze, non solo per le partite di campionato ma anche per le amichevoli e per i tornei a cui partecipano.

“Crediamo che il valore dello sport nelle persone con disabilità, anche con funzioni psicomotorie diverse, sia fondamentale – ha sottolineato Benedetta Mazzini, presidente Pro soccer lab - per la crescita personale e che debba essere garantito a tutti indipendentemente dalla condizione sociale o economica. Il calcio è la nostra terapia, una medicina che riesce a curare gli aspetti che spesso sono più difficili da sviluppare, come la socialità, la collaborazione, il sentirsi parte di qualcosa di grande, di unico, di speciale: far parte di una squadra”.

Per informazioni sul campionato e sulle attività della squadra Pro soccer PLUS, così come per i tornei e le attività della società neroverde, è possibile visitare il sito www.prosoccerlab.it, la pagina Facebook, il profilo Instagram o quello Tik Tok.