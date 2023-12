Attualità Al via la raccolta fondi per il Comitato locale della Cri: ecco come donare 9 dicembre 2023

9 dicembre 2023 123

123 Stampa

Redazione

Presentata questa mattina la campagna solidale “Capalbio per tutti” per l’acquisto di quattro barelle motorizzate

Capalbio: È ufficialmente cominciata la raccolta fondi per l’acquisto di quattro barelle motorizzate in favore del Comitato locale della Croce Rossa di Capalbio. La campagna solidale “Capalbio per tutti”, presentata questa mattina, venerdì 8 dicembre, nella sala consiliare, è promossa dal comitato organizzatore “Tutti per Capalbio”, composto dal sindaco Gianfranco Chelini, Gino Trabucco, Francesco Rosi, Francesca Catello e Daniele Renzoni, con il patrocinio del Comune, il sostegno del Comitato MaremmaViva e il supporto tecnico di LudyAdv e Maremma in festa. “Credo che questa iniziativa - commenta Gianfranco Chelini, sindaco di Capalbio - sia emblema della forte coesione sociale che si è creata nel nostro territorio, dato che è promossa per il bene di Capalbio da chi non è originario del territorio. E dunque augurandomi che la campagna solidale possa riscuotere un grande successo, da primo cittadino non posso che ritenermi orgoglioso della forza e della coesione della nostra comunità”.

Durante la conferenza sono stati riportati anche i saluti di Hubert Corsi, presidente del Comitato di Grosseto della Croce Rossa Italiana: “Ho sempre osservato con grande attenzione il comitato capalbiese, una realtà al confine della Toscana che ha sempre ben funzionato sia sul piano organizzativo che su quello economico. Ci tengo a ringraziare tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione del progetto, al fine di acquistare degli strumenti efficienti e sicuri come le barelle motorizzate”. Per contribuire basterà scansionare il Qr code che condurrà il donatore al sito www.maremmaviva.org/donazioni, dove si potrà inserire l’importo che si intenderà donare e scegliere le opzioni di pagamento. È possibile contribuire anche con bonifico intestato a CRI CAPALBIO Comitato Locale di Capalbio (iban: IT25E0885172181000000202112 – Banca Tema ag. Capalbio Scalo), causale “Donazione per raccolta fondi barelle Croce Rossa Capalbio”. “Siamo davvero fiduciosi – dice Gino Trabucco, presidente del Comitato locale della Croce Rossa Italiana di Capalbio – sulla riuscita della campagna solidale e ringrazio sentitamente tutti coloro che hanno collaborato alla sua realizzazione e che daranno un contributo economico”.

Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Attualità Al via la raccolta fondi per il Comitato locale della Cri: ecco come donare Al via la raccolta fondi per il Comitato locale della Cri: ecco come donare 2023-12-09T17:00:00+01:00 390 it Al via la raccolta fondi per il Comitato locale della Cri: ecco come donare Presentata questa mattina la campagna solidale “Capalbio per tutti” per l’acquisto di quattro barelle motorizzate PT2M /media/images/Conferenza-in-sala-consiliare-capalbio-dic-2023.jpg /media/images/Conferenza-in-sala-consiliare-capalbio-dic-2023.jpg Maremma News Capalbio, Sat, 09 Dec 2023 17:00:00 GMT