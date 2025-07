Attualità Al via la quinta settimana di turni sull'isola di Giannutri 31 luglio 2025

Al via la quinta settimana di turni sull'isola di Giannutri, scrive Piera Casalini, Delegata di Cri che ha curato anche il foto servizio, presenti tra gli altri il Dottor Molea, presidente Cri di San Giuliano Terme Pontasserchio, insieme ad una volontaria del loro comitato. Giannutri: Grazie anche al Dottor Barbadori, Direttore del 118 e dell'Elisoccorso di Grosseto per la sua presenza a Giannutri ed al Dottor Rizzardi direttore sanitario Croce Rossa Italiana, Comitato della Costa D' Argento. Grazie per la collaborazione alla Compagnia di Navigazione Mare Giglio, al Comune di Isola del Giglio ed a Banca Tema per la collaborazione, aderisce ed ha supportato questo progetto il Comitato Regionale della Toscana della Croce Rossa Italiana.



