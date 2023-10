Finanza Al via la prima edizione della Settimana per l’Energia e la Sostenibilità a Confartigianato Imprese 22 ottobre 2023

22 ottobre 2023 209

209 Stampa

Redazione

Martedì 24 ottobre alle 15 l’appuntamento aperto al pubblico dedicato a risparmio energetico e vantaggi della domotica

Grosseto: Avrà inizio lunedì 23 ottobre la prima edizione della Settimana per l’Energia e la Sostenibilità organizzata da Confartigianato con l’obiettivo di guidare imprese e professionisti dell’artigianato attraverso la transizione ecologica ed energetica, valorizzando il loro importante ruolo nella costruzione di un futuro sostenibile.

A prendere parte all’iniziativa sarà anche Confartigianato Imprese Grosseto, con l’evento aperto al pubblico “Remote Energy Control (REC): l’efficienza energetica al nostro servizio” che si terrà martedì 24 ottobre alle 15 nella sala conferenze della sede di via Monte Rosa 26 e online. L’incontro verterà sulle tematiche del risparmio energetico e della domotica, ovvero dei vantaggi — anche economici — che l’innovazione tecnologica e accurati sistemi di controllo applicati agli elettrodomestici di uso comune e non solo possono produrre, a beneficio sia delle imprese, sia dei cittadini e dell’intera comunità. Parteciperanno all’evento in qualità di relatori il segretario generale di Confartigianato Imprese Grosseto Mauro Ciani; il presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Grosseto Enrico Romualdi; Elmat, ditta fornitrice di prodotti e soluzioni per la videosorveglianza professionale e Net Sistemi Integrati, specializzata nell’assistenza informatica e tecnologica per l’ottimizzazione dei processi aziendali; Gianluigi Ferrara, responsabile del settore di Confartigianato Imprese Grosseto, nella veste di moderatore e referente. Per partecipare all’incontro, live oppure online, è sufficiente inviare un’e-mail all’indirizzo gianluigi.ferrara@artigianigr.it o telefonare direttamente al numero 0564 419606.

Seguici





Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Finanza Al via la prima edizione della Settimana per l’Energia e la Sostenibilità a Confartigianato Imprese Al via la prima edizione della Settimana per l’Energia e la Sostenibilità a Confartigianato Imprese 2023-10-22T10:00:00+02:00 316 it Al via la prima edizione della Settimana per l’Energia e la Sostenibilità a Confartigianato Imprese Grosseto, Martedì 24 ottobre alle 15 l’appuntamento aperto al pubblico dedicato a risparmio energetico e vantaggi della domotica PT2M /media/images/Settimana-per-l-Energia-e-la-Sostenibilita.jpg /media/images/Settimana-per-l-Energia-e-la-Sostenibilita.jpg Maremma News Grosseto, Sun, 22 Oct 2023 10:00:00 GMT