Al via la nuova edizione del "Cassero in arte"

Redazione Grosseto: Venerdì 3 marzo, alle ore 12:30 alla sala conferenze delle Casette Cinquecentesche, all'interno del Baluardo Fortezza delle Mura Medicee di Grosseto, si terrà la conferenza stampa della seconda edizione “Cassero in arte”: la rassegna culturale promossa e organizzata dall'Istituzione Le Mura.

Le iniziative, che partiranno questo marzo e termineranno a fine anno, trasformeranno il Cassero senese in un luogo straordinario che offrirà al pubblico mostre, concerti, festival di danza e spettacoli cinematografici, teatrali e musicali. Alla conferenza prenderanno parte l'assessore alla Cultura e alle Mura medicee Luca Agresti e il presidente dell'Istituzione Le Mura Alessandro Capitani.

