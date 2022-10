Al via la Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo

Grosseto: Domenica 9 ottobre, torna la Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo (F@mu 2022) che in questa edizione è dedicata al tema "Diversi ma uguali", info :https://famigliealmuseo.com Per trasmettere i valori di questa edizione come l'accoglienza, la tolleranza, l'unicità, testimonial ufficiale dell'evento sarà Geromino Stilton, il famoso topo giornalista amato dai bambini di tutto il mondo che accompagnerà, tra le pagine di un taccuino dedicato a F@mu, le bambine e i bambini di età compresa fra i 6 e gli 11 anni, nel loro percorso esplorativo, con giochi e attività a loro dedicati.

Nel Sistema Musei di Maremma sono sei i musei che propongono eventi per questa occasione dedicati a bimbi e famiglie, tutti valorizzando le specificità di ogni museo. Il Museo Archeologico e d'Arte della Maremma di Grosseto organizza un laboratorio creativo dalle 16.45 per bambini dai 6 ai 12 anni, ingresso libero.

Per partecipare bisogna prenotare, tel: 0564488752, email: accoglienzamaam@gmail.com

Il Museo di Storia Naturale della Maremma aderisce a F@mu organizzando un'attività dal titolo “Simili e diversi in natura”, alle ore 16.30. L'obiettivo è quello di imparare ad osservare piante ed animali per apprezzare caratteristiche simili e differenze senza fermarsi all'apparenza. Inoltre è prevista una visita del museo per scoprire la grande ricchezza e diversità delle specie che vivono in Maremma. Ingresso libero, info e prenotazioni, tel: 0564488571, email: segreteria@museonaturalemaremma.it

A Vetulonia il Museo Civico Archeologico Isidoro Falchi organizza una visita guidata alla mostra “A tempo di Danza, in Armonia, Grazia e Bellezza”, Dalle meraviglie del Museo Archeologico Nazionale di Napoli alle opere di Canova "figlie del cuore", con la direttrice scientifica del museo, Simona Rafanelli. Per tutta la giornata di apertura dalle 10 alle 18 inoltre le famiglie avranno diritto all'ingresso ridotto al museo e troveranno postazioni fisse all'interno delle sale con giochi e attività sugli Etruschi di Vetulonia da fare adulti e bambini insieme. Per informazioni e prenotazioni tel: 0564927241, email: museo.vetulonia@comune.castiglionedellapescaia.gr.it

Nel Museo Magma di Follonica si svolgerà alle 16.30 un laboratorio sul tema “Diversi per età, genere ed esperienze ma uguali nella ricerca della gentilezza”. Si comincia con una passeggiata nel museo dedicato alle arti della ghisa e la lettura di un libro con protagonista Geronimo Stilton. Poi nel laboratorio del museo dove i bambini potranno realizzare manualmente tutto ciò che vorranno. Necessaria la prenotazione, tel: 056659027 (dalle 15:30 alle 19:00 tutti i giorni tranne il lunedì). Costo 4 euro per bambino (gratuito per gli accompagnatori).

Il Museo Archeologico Guzman di Orbetello alle ore 11 organizza “Il tesoro del museo”, una attività con giochi a squadre adatti a tutto il nucleo familiare sul tema della giornata "Diversi ma uguali”. Info e prenotazioni: e-mail:accoglienzamuseoguzman@gmail.com tel.3505905073

Il Museo Archeologico di Portus Scabris (MAPS) del Puntone di Scarlino partecipa a F@mu 2022 con un laboratorio dal titolo “Trova l'antenato”, una caccia al tesoro tra i reperti del museo. L'appuntamento è alle ore 11 con la visita al museo e poi il laboratorio per bambini e famiglie. L'ingresso è libero ma è richiesta la prenotazione: tel. 3397544894, email: info@pastexperience.it

Per info: Ufficio stampa Musei di Maremma, telefono 3425721200, sito web: www.museidimaremma.it